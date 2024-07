Ana Redondo defiende que "hoy España es más democrática" por la ruptura entre el PP y Vox

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este viernes que España "es hoy más decente y más democrática porque la extrema derecha ha salido de las comunidades autónomas", en referencia a la ruptura de Vox con los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, al tiempo que ha reclamado que los de Santiago Abascal tienen que salir también de los ayuntamientos. En este sentido, Redondo se ha referido al "pacto de la vergüenza" que firmaron PP y Vox y ha pedido a los 'populares' que las "políticas regresivas de recortes de derechos tienen que salir ahora mismo de las instituciones". Así se ha expresado la titular de Igualdad en un acto conmemorativo por el 20 aniversario de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el centro cultural Huerta de la Salud en el distrito de Hortaleza, donde también han intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la eurodiputada y exministra Leire Pajín. Redondo ha anunciado que la Ley de Paridad y Presencia equilibrada de hombres y mujeres se aprobará "de forma definitiva el 23 de julio". La ministra ha señalado que esta ley "incorpora el 50% del talento en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en todos los elementos de la vida pública social y económica". También ha recalcado "la importancia de la reciente aprobación del decreto por el que se amplían las medidas de la Ley Orgánica de Libertad Sexual". En este contexto, Leire Pajín ha querido destacar que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004 "hoy" no se hubiera aprobado en el Parlamento español porque "según como están las cosas no hubiera tenido ese consenso" como en aquel año. Al respecto, Zapatero ha añadido que esa ley aprobada durante su primera legislatura inició "la marcha definitiva" de España "contra la violencia machista". Para el expresidente no hay "ninguna duda" que "la violencia de género seguirá reduciéndose" porque "todo es cuestión de voluntad política y de sensibilidad". Durante el acto se ha hecho hincapié en el ámbito de la educación y su importancia en la lucha contra la violencia de género. La ministra de Igualdad ha recalcado que hay una "gran laguna en lo que es la educación formativa sexual y afectiva" que se suple con "la pornografía a través de internet", según ha denunciado. PETICIÓN A AYUSO El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha añadido que es necesario imaginar "la complejidad" para Ana Redondo de hacer políticas de igualdad en "un momento en el que hay partidos políticos representados en las instituciones negacionistas de la violencia de género". Lobato ha recalcado que Madrid "es la única comunidad autónoma sin ley de igualdad" y que las estrategias de lucha contra la violencia machista "llevan caducadas y sin renovar desde el 2021". El expresidente Zapatero ha reivindicado que "Madrid tiene mucho que decir" en materia de Igualdad, dando protagonismo a la figura histórica de Francisca de Pedraza, "que logró la primera sentencia que condenaba a su marido por violencia de género" en el año 1624 en Alcalá de Henares. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 28 de diciembre del 2004 fue la primera ley integral contra la violencia de género en Europa. En 2018, el Gobierno de España anunció su modificación para adaptarla al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica en vigor desde el 2014.

