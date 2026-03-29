Albares habla con el ministro de Exteriores de Jordania y pide que cese el ataque de Irán

Madrid, 29 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado este domingo sobre la guerra en Oriente Medio con su homólogo de Jordania, Ayman Safadi, y le ha trasladado la solidaridad con su país, al tiempo que ha pedido que cesen los ataques de Irán.

En un mensaje en su red social X, Albares ha informado de esta conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, al que ha calificado de "buen amigo".

"Hemos abordado la guerra en Oriente Medio y sus terribles consecuencias humanas y económicas. También la situación en Gaza y Cisjordania, y la brutal violencia en Líbano. Le he trasladado mi solidaridad con su país. Los ataques iraníes tienen que cesar", ha señalado.

Albares ha pedido a las partes implicadas en el conflicto "contención y desescalada" y ha asegurado que el diálogo y la negociación "es la solución para una región estable y próspera".

Su conversación con el ministro de Asuntos Exteriores jordano tiene lugar después de que la Guardia Revolucionaria de Irán asegurara en la madrugada del pasado jueves haber atacado y golpeado varios puntos de Israel y de países del golfo Pérsico, entre ellos la base Al Azraq en Jordania.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de que ha lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio.

Todo ello en el contexto de la guerra en Oriente Medio, que comenzó hace un mes tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE