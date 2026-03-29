Este lunes, temperaturas máximas en alza y lluvias débiles en la vertiente atlántica

Madrid, 29 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y con cielos que quedarán poco nubosos o despejados en la mitad sur.

Un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la península y en los litorales de Baleares, así como en Canarias, en zonas expuestas.

La entrada de un flujo húmedo de norte en la península y Baleares, bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular, dejará precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares.

Sin embargo, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, con una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones.

La cotas de nieve en ascenso, de 500/700 metros a 1.200/1.500 en el pirineo, y de 800/1000 a quedar por encima de 1.500/1.800 en el resto de montañas de la mitad norte.

Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas.

En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur.

Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Probable entrada de calima en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán en la península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán, con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur.

Las mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y el extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios.

Predominará el viento moderado de componentes norte en la península y Baleares, con tramontana fuerte e intervalos y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y los Pirineos. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- GALICIA: nuboso o cubierto de nubes bajas en el extremo norte que, en horas centrales, se extienden a toda la mitad septentrional y por la noche a zonas elevadas del interior sur.

En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la mañana. Probables brumas y nieblas vespertinas en zonas altas del norte y este de Lugo. No se descartan, a últimas horas, lluvias débiles dispersas en la costa cantábrica.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento, que será más acusado en la montaña de Ourense; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles dispersas en el este y sur de Ourense y en cumbres del sureste de Lugo. El viento será de flojo a moderado del nordeste y norte.

- ASTURIAS: cubierto. Brumas y nieblas vespertinas en la Cordillera, que no se descartan de madrugada en cumbres. Al final del día, lluvias débiles en la mitad oriental que, de manera dispersa y ocasional, pueden extenderse al resto.

Las temperaturas en ascenso, que será ligero o sin cambios en las mínimas. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. El viento será flojo variable, arreciando a mediodía a oeste moderado en el litoral oriental y tendiendo por la tarde a componente norte en el resto.

- CANTABRIA: cubierto. Brumas y nieblas vespertinas en el interior, que de madrugada se esperan solo en cumbres. Lluvias débiles y dispersas en el interior, salvo en Liébana, que por la noche serán más intensas y generalizadas.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, que será más acusado de las máximas en el suroeste y tercio meridional. Heladas débiles y dispersas en zonas altas del suroeste. Viento de flojo a moderado del noroeste y oeste.

- PAÍS VASCO: cubierto, con precipitaciones de débiles a moderadas generalizadas, que serán más intensas por la tarde. Brumas y nieblas vespertinas en zonas altas del interior y que no se descartan de madrugada.

Las temperaturas en ascenso, que será ligero o sin cambios en las máximas. El viento soplará de flojo a moderado de noroeste, girando a mediodía a oeste y noroeste con intervalos fuertes, en el litoral, por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes bajas en la mitad oriental y la Cantábrica, en el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Probabilidad de algunas precipitaciones débiles por la tarde en la Cantábrica, extremo nororiental e Ibérica, sin descartar alguna dispersa en la mitad oriental del Sistema Central, con la cota de nieve en torno a los 1.800 metros.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en moderado o notable ascenso. Heladas débiles, que serán más generalizadas en la montaña, donde podrán ser moderadas. El viento será del norte y noreste, con rachas fuertes, que podrían ser muy fuertes en zonas altas de la Ibérica a primeras horas y durante la tarde.

- NAVARRA: nuboso o cubierto. Brumas y nieblas vespertinas en zonas altas, que no se descartan de madrugada. Precipitaciones de débiles a moderadas, que no se esperan en el tercio sur y que serán más intensas y persistentes en el noroeste y en Pirineos, por la tarde. Cota de nieve, al principio, alrededor de 800-1.000 metros, subiendo rápidamente durante el día.

Las temperaturas en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo y viento que soplará moderado del noroeste y norte, con rachas muy fuertes, al final, en Pirineos.

- LA RIOJA: cielos nubosos, con precipitaciones débiles que serán más frecuentes en la Ibérica durante la segunda mitad del día. La cota de nieve subirá de 1.200 a unos 1.800 metros.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en la sierra y viento del noroeste y norte, con algunas rachas fuertes en montaña, sin descartar que puedan ser muy fuertes en zonas altas y expuestas.

- ARAGÓN: en el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones débiles; en el sistema Ibérico, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas; en el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Cota de nieve subiendo de 800-1.000 metros hasta 1.400-1.800 al final del día.

Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur de Huesca y con pocos cambios en el resto; las máximas en ascenso, que será localmente notable en el Pirineo y sur de Teruel. Heladas en el Pirineo, débiles en puntos colindantes y en el sistema Ibérico. El viento de moderado a fuerte del norte y noroeste con rachas muy fuertes.

- CATALUÑA: en el Pirineo occidental, cielo nuboso con precipitaciones; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Cota de nieve subiendo de 800-1.000 metros hasta a 1.400-1.800 al final del día.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Pirineo y Ampurdán, y en descenso en el resto; máximas en ascenso, que será notable en la mitad norte. Heladas en el Pirineo, débiles en puntos del interior de la mitad norte.

El viento soplará de moderado del norte y noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, con probable ventisca, Ampurdán y sur de Tarragona; en el resto, de flojo a moderado con predominio de la componente oeste.

- EXTREMADURA: cielo despejado o con nubes altas. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el sur y máximas en ligero ascenso, que será más acusado en la mitad el norte. El viento será del noreste y norte, más intenso en zonas de montaña del norte, donde no se descartan algunas rachas muy fuertes a sotavento.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con algunas nubes altas. En la Sierra, intervalos nubosos de nubes bajas, que se irán espesando y extendiendo a lo largo de la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios significativos y las máximas en ascenso, que será notable en amplias zonas del sureste. Heladas débiles en la Sierra, sin descartarse de manera muy local en otros puntos de la Comunidad, y que pueden ser localmente moderadas en cotas altas.

El viento soplará moderado de componente norte, con algunos intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la Sierra al final del día.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo alto y de nubes bajas en Guadalajara, que se irán extendiendo durante la tarde por toda la mitad norte de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en tercio suroriental, y máximas en ascenso, que será notable en amplias zonas de la Comunidad, sobre todo en la provincia de Cuenca.

Heladas débiles frecuentes en el tercio oriental, sin descartarse de forma aislada en otros puntos, ni que puedan ser moderadas en cotas altas del nordeste. El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos fuertes en zonas de sierra.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el norte; las máximas en ascenso, que será notable en el interior de la mitad norte.

Heladas débiles en puntos del interior y viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Castellón e interior norte de Valencia.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en ascenso. Heladas débiles en el Noroeste y Altiplano. Los vientos serán de flojos a moderados de componente norte, quedando flojos variables al final del día.

- ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas en ascenso. El viento será fuerte del norte y nordeste, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en general y de más de 100 en cumbres y cabos, disminuyendo por la tarde a entre flojo y moderado de componente oeste.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas en descenso; las máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el resto, localmente sin cambios en el valle del Guadalquivir.

Heladas de débiles a moderadas en las sierras orientales y los vientos de flojos a moderados de componente norte, quedando flojos variables al final del día.

- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de las islas de mayor relieve. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Calima, afectando a superficie en Lanzarote y Fuerteventura a partir del mediodía, y a Gran Canariam por la tardem a zonas bajas, medianías y cumbres.

Las temperaturas con pocos cambios. El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte del nordeste. En medianías y zonas altas predominará la componente este de moderada a fuerte. Probables rachas muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste, así como en zonas altas de las islas montañosas, sin descartarlas en el interior de Fuerteventura y Lanzarote en horas centrales. EFE