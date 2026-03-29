Igor Tudor deja el Tottenham 44 días después

Londres, 29 mar (EFE).- El Tottenham, club de la Premier League inglesa, confirmó este domingo la marcha del croata Igor Tudor como técnico, apenas un mes y medio después de su contratación.
Los ‘Spurs’, que se encuentran inmersos en la pelea por no descender, despidieron en febrero a Thomas Frank y contrataron a Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, pero han decidido prescindir del croata tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria, intrascendente ante el Atlético de Madrid en la Champions League. EFE
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