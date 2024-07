Saiz acusa al PP de "falta de empatía" con la acogida de menores migrantes y de "abrazar los discursos xenófobos" de Vox

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado la "falta de empatía" del PP a la hora de acoger a menores migrantes no acompañados y ha acusado a la formación de "abrazar los discursos xenófobos" de Vox. Y ha defendido que "lo que deberían hacer es estar al lado del Gobierno en una política tan importante que ponga en el centro los derechos humanos". En declaraciones a los medios en Pamplona, antes de participar en una reunión con la responsable de la Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Navarra, Estrella Lamadrid, la ministra ha destacado que "hoy es un día muy importante en lo que tiene que ver con la política migratoria" con la celebración, esta tarde, de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el acogimiento de menores migrantes no acompañados. En este sentido, Saiz ha criticado "la falta de empatía que estamos viendo en el Partido Popular". Según ha indicado, "desde el año 2023 hubo diferentes acuerdos y lo que estamos conociendo es que, en torno a 12 comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, a pesar de contar con los fondos necesarios y ser, además, objeto de sus propias competencias de las comunidades autónomas, no están acogiendo a menores no acompañados". Elma Saiz ha destacado que los 'populares' tienen este miércoles "la oportunidad de dar un paso hacia adelante, dejar de abrazar esos mensajes xenófobos que estamos viendo en Vox y estar a la altura en una cuestión que es una política de Estado". "Estamos hablando de menores, que vienen en una situación de desprotección a nuestro país", ha recalcado. Asimismo, ha afirmado que el PP está "desnortado" y ha afeado el "desconocimiento" del portavoz de la formación, Borja Semper, después de que preguntase "si el ministro Escrivá, ministro de Transformación Digital, va a comparecer en la conferencia sectorial de esta tarde, que se celebra en el marco del seno del Ministerio de Infancia y Adolescencia". Algo que "demuestra que está desnortado y que están más empeñados en hacer una oposición que alimente bulos y noticias que son falsas en todo lo que tiene que ver con los menores no acompañados". "Ahora me explico", ha dicho, que desde que es ministra "no he recibido ninguna pregunta, ninguna iniciativa de la oposición en todo lo que tiene que ver con una política migratoria". Elma Saiz ha destacado que "en las últimas dos semanas, hemos visto a un señor Feijóo que decía que las comunidades autónomas gobernadas por el PP iban a ser solidarias". "Parece ser que tras un tirón de orejas, con esa amenaza de Vox de romper los pactos de la vergüenza que están retrocediendo en derechos en nuestro país", el líder del PP "rectificó rápidamente", ha manifestado. De la misma manera, ha censurado que "el mismo día que el Consejo de Ministros estaba aprobando y compartiendo con la sociedad el informe del Oberaxe -Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia-, donde vemos que la población diana de los discursos de odio son muchas veces estos menores no acompañados", Feijóo "seguía alimentando los bulos e hizo unas declaraciones en el sentido de que el Gobierno de España fleta aviones y deja a los menores en nuestros barrios y en nuestras calles de manera incontrolada". "Hoy vamos a ver qué cara nos muestra, si nos muestra una cara que sigue abrazando la xenofobia, los mensajes racistas, o está a la altura de una política de Estado en las comunidades que gobierna el Partido Popular", ha subrayado. (Seguirá ampliación)

