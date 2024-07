El Govern trabaja en un recurso contra el TSJC por suspender el decreto del catalán en las escuelas

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan para presentar "un recurso de reposición contra el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" (TSJC) de suspender el decreto que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario y que sitúa al catalán como lengua vehicular. "El decreto ley jurídicamente es impecable, y no porque lo defienda el Govern, sino porque se ha hecho y elaborado con rigor", ha defendido en rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu semanal. Ha dicho que este decreto ha priorizado "en todo momento" fijar criterios estrictamente educativos, con el objetivo de que los centros elaboren sus proyectos lingüísticos, mientras se garantiza la protección jurídica a los centros y a sus equipos educativos, ha detallado Plaja. "Lo combatiremos hasta el final, con convencimiento y determinación", ha subrayado la portavoz, y están a la espera de que se posicione el Tribunal Constitucional (TC), aunque ha añadido que no hay ninguna brecha de inconstitucionalidad en el decreto. El TSJC suspendió cautelarmente el viernes el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, aprobado por la Generalitat en mayo, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

