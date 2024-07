El PP denuncia la "dejación de funciones" del Gobierno en la crisis migratoria y le urge a asumir responsabilidades

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la "dejación de funciones" del Gobierno en la crisis migratoria que acontece en España y sobre todo en Canarias, por lo que ha urgido a que actúe y asuma sus responsabilidades. En declaraciones a los medios tras intervenir en el Summer Camp 24, organizado por la Fundación Reformismo 21, Gamarra ha incidido en que se está viviendo una "grave crisis migratoria" desde el año pasado en la que el Ejecutivo "no está haciendo nada", a pesar de que hay personas que "están perdiendo la vida, un día tras otro, intentando llegar a las islas". Por eso, ha advertido que la situación en Canarias es "insostenible" y ya es una de las "mayores crisis migratorias que ha vivido España", incluso la mayor que ha habido, y todavía faltan por venir meses "muy difíciles y muy complicados". A pesar de esta situación, la secretaria general del PP cree que el Gobierno está en "dejación de funciones" y no está activando todos los instrumentos que a su disposición para que Europa se implique en el asunto. "Denunciamos la dejación de funciones por parte del gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades en políticas migratorias. Que ponga todos los recursos a su alcance para hacer frente a esta situación", ha urgido Gamarra. QUE SE ACTIVEN TODOS LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES Así, ha pedido al Ejecutivo activar todos los instrumentos de los que dispone Europa para encarar una situación que no puede ser asumida en exclusiva por Canarias, ni tampoco tiene que ser derivada a las comunidades autónomas ante la "falta de actividad" del Gobierno. "Se necesitan políticas, se necesitan recursos, se necesita que el Gobierno asuma responsabilidades y esto es lo que denunciamos que no está ocurriendo, porque Pedro Sánchez ha decidido mirar hacia otro lado, abandonar Canarias y sumir con todo ello a España", ha remachado.

