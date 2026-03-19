Feijóo niega que Génova esté detrás del manifiesto de exdirigentes de Vox

Bruselas, 19 mar (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que el PP este detrás del manifiesto de los exdirigentes críticos de Vox en el que exigen un congreso extraordinario, después de que el partido de Santiago Abascal los responsabilizara.

"No es justo, pero no solamente no es justo, es que es falso", ha afirmado un una rueda de prensa en Bruselas, tras encontrarse con otros líderes del Partido Popular Europeo (EPP).

Vox enmarcó el miércoles el manifiesto de los críticos del partido exigiendo un congreso extraordinario en una estrategia de la dirección nacional del PP para "malmeter", intentar "desestabilizar" y "socavar la moral" de los simpatizantes.

"Nada tenemos que ver y no me parece justo transferir al Partido Popular una responsabilidad que no tiene, un protagonismo que nunca jamás ha ejercido", ha insistido Feijóo, quien ha dicho que esas acusaciones no son "razonables".EFE

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