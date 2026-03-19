Roldán Rodríguez, expiloto profesional: “La mayoría de accidentes en carretera no se evitan siendo un gran conductor, sino por alejarse de los problemas”

Coches en España (Jesús Hellín/Europa Press)

Roldán Rodríguez, expiloto profesional, sostiene que la prevención de accidentes en carretera depende más de anticipar y evitar situaciones de riesgo que de las propias habilidades al volante. En un reciente vídeo en su cuenta de TikTok dirigido a conductores, Rodríguez destaca que la capacidad de leer el tráfico y detectar comportamientos peligrosos en otros vehículos resulta fundamental para reducir los incidentes.

“La mayoría de accidentes en carretera no se evitan por conducir bien o ser un gran conductor, sino por alejarse de los problemas a tiempo”, afirma Rodríguez, quien enfatiza que la reacción más efectiva ante una amenaza es crear distancia y mantener una visión amplia del entorno. De esta forma, el expiloto subraya que la mayoría de problemas en carretera y accidentes no surgen de la falta de destreza, sino de una lectura tardía de lo que está por ocurrir.

Por ello, insiste en la importancia de identificar señales tempranas de conducción errática en otros vehículos para anticipar maniobras y minimizar riesgos. Rodríguez recomienda, en concreto, prestar atención a cinco señales específicas que pueden advertir un comportamiento peligroso.

Consecuencias de huir tras un accidente

Cinco señales de alerta en la conducción

La primera señal que identifica es la velocidad inestable, cuando el vehículo de delante acelera y frena sin razón clara. Esta fluctuación suele revelar indecisión o nerviosismo en el conductor y puede anticipar maniobras inesperadas, que ponen en riesgo la seguridad del entorno. La segunda señal radica en la incapacidad para mantener una línea recta dentro del carril. Un coche que “flota” de lado a lado suele indicar una distracción, lo cual eleva las probabilidades de incidentes porque el conductor puede no estar prestando atención al tráfico o incluso estar usando el teléfono móvil.

El tercer indicio aparece cuando el conductor frena repetidamente sin causa evidente, lo que puede señalar una mala interpretación del entorno, reacciones tardías ante el tráfico o incluso fatiga. En estos casos, el riesgo de colisión aumenta, ya que la reacción del resto de vehículos puede no ser suficiente para evitar un impacto. La cuarta señal se refiere a quienes circulan muy cerca del vehículo de delante, lo que reduce el margen de maniobra. Por último, Rodríguez advierte sobre los conductores que llegan a gran velocidad a una salida o cruce y ejecutan maniobras bruscas para corregir su trayectoria.

Accidente múltiple en la A-6 km 37,900, con tres vehículos implicados, entre ellos un autobús. (Comunidad de Madrid)

Estrategia ante los fallos ajenos

Frente a estos comportamientos, Roldán Rodríguez aconseja una estrategia sencilla. Aumentar la distancia de seguridad y evitar permanecer junto a vehículos que muestran señales de riesgo. “No intentes adivinar la maniobra exacta que va a hacer el otro. Lo importante es alejarte tú de ese espacio para evitar problemas, porque conducir bien no es reaccionar fuerte, sino detectar pronto”, subraya el expiloto.

Rodríguez concluye que cuanto antes se identifiquen los errores de otros, menor será la necesidad de improvisar al volante. Recomienda compartir estos consejos para que más personas puedan anticipar situaciones peligrosas y evitar accidentes. El expiloto pone el foco en la observación y la prudencia como ejes de la seguridad vial, incidiendo en que la conducción responsable comienza mucho antes de cualquier maniobra de emergencia y depende, en gran parte, de la capacidad para anticipar los comportamientos ajenos.