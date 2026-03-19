Dos detenidos con 3.700 litros de combustible tras una persecución en San Fernando (Cádiz)

San Fernando (Cádiz), 19 mar (EFE).- La Policía Nacional junto con la Local de San Fernando (Cádiz) ha detenido a dos hombres, de 28 y 41 años, como presuntos autores de delitos de tráfico de sustancias inflamables, resistencia, daños y contra la seguridad vial, tras interceptar una furgoneta que transportaba 3.725 litros de combustible presuntamente vinculada al petaqueo o suministro para narcolanchas.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el 15 de marzo, cuando la sala del 091 recibió un aviso alertando de que una furgoneta circulaba por la avenida Ronda del Estero, en las inmediaciones del puerto de Gallineras.

Tras activar un dispositivo conjunto, agentes de la Policía Local localizaron el vehículo circulando a gran velocidad, iniciándose una persecución a la que se sumaron patrullas de ambos cuerpos policiales.

Durante la intervención, los agentes intentaron bloquear la furgoneta, cuyo conductor optó por circular en sentido contrario para eludir la acción policial, poniendo en grave riesgo la seguridad vial y obligando a otros conductores a realizar maniobras evasivas.

La persecución finalizó en la calle Viento de Levante, donde el vehículo colisionó con un turismo y sus ocupantes -de nacionalidad marroquí- abandonaron la furgoneta y huyeron a pie.

En la huida, uno de los implicados fue atropellado por un turismo que circulaba correctamente y fue detenido en el lugar por la Policía Nacional. El segundo fue interceptado poco después por la Policía Local en las inmediaciones de la calle San Marcos.

En el interior del vehículo, una furgoneta de alquiler, los agentes hallaron 149 garrafas de combustible con una capacidad total de 3.725 litros.

Como consecuencia de los hechos, el detenido atropellado y dos ocupantes del turismo implicado resultaron heridos leves y precisaron asistencia sanitaria. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión. EFE

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