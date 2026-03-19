España

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once de este jueves 19 de marzo celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 19 marzo.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 07 08 12 14 19 20 25 41 43 45 47 48 50 57 63 69 72 77 81 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

La policía desmantela una red que pagaba 1.000 euros a mendigos para que se disfrazaran y suplantaran la identidad de compradores de coches de alta gama

La red robaba con este método vehículos de lujo, que luego revendía a precios inferiores a los del mercado

La policía desmantela una red

Las ciudades más felices de España: sol, playa y servicios marcan la calidad de vida

Un análisis de 8.000 municipios clasifica las ciudades más felices del país

Las ciudades más felices de

La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar

La mutua se quiso librar de pagar los costes derivados de su incapacidad temporal, alegando que su domicilio fiscal coincidía con la vivienda y no había un “traslado” efectivo al lugar de trabajo

La Justicia confirma como accidente

Cuatro de cada cinco personas que adquieren la nacionalidad española desde el extranjero no han nacido en España

El 73% de los 3.202.002 españoles que no residen en territorio nacional nacieron en otros países, con Argentina, Francia y Estados Unidos a la cabeza

Cuatro de cada cinco personas

Andalucía pagará una indemnización de 1.2 millones de euros a los padres de un niño que nació con graves trastornos por “deficiencias médicas” en el parto

La demanda señala que el caso fue “consecuencia de una deficiente y negligente actuación por parte de los facultativos médicos”

Andalucía pagará una indemnización de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red que pagaba 1.000 euros a mendigos para que se disfrazaran y suplantaran la identidad de compradores de coches de alta gama

La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar

Roldán Rodríguez, expiloto profesional: “La mayoría de accidentes en carretera no se evitan siendo un gran conductor, sino por alejarse de los problemas”

Podemos se abre a la conversación sobre la unidad de la izquierda: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona el 9 de abril

Dinamarca camufló en el ejercicio ‘Arctic Endurance’ un despliegue militar real en Groenlandia por temor a una invasión de Estados Unidos

ECONOMÍA

Un empleado se va de

Un empleado se va de baja “por estrés”, la empresa le sigue con un detective y lo despide porque parece que tiene otro trabajo: es nulo y debe recontratarlo

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si trabajas festivos, podrías perder mucho dinero si no sabes esto”

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions