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Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions

El defensa y el portero azulgrana no pudieron terminar el partido por molestias

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El jugador del FC Barcelona
El jugador del FC Barcelona Eric García se marcha por lesión (REUTERS/Nacho Doce)

Eric García vivió una noche desafortunada en el Spotify Camp Nou durante el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle. El defensa del FC Barcelona solo pudo estar sobre el césped durante 21 minutos antes de verse obligado a abandonar el partido por lesión. Su presencia en este decisivo choque europeo era una de las novedades del once de Hansi Flick, ya que Eric García no había participado en el compromiso de ida disputado en Inglaterra la semana anterior debido a unas molestias musculares.

Durante la semana previa a la eliminatoria, el futbolista catalán sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales. Esta dolencia le impidió entrar en la convocatoria para el duelo en Saint James’ Park. Aunque las pruebas médicas realizadas descartaron una lesión de mayor gravedad, el técnico alemán prefirió no arriesgar y lo mantuvo en el banquillo. Tampoco tuvo minutos en el siguiente partido de LaLiga ante el Sevilla, donde Flick optó por seguir dosificándolo para asegurar que llegara en plenitud física al duelo de Champions.

La planificación del cuerpo técnico, pensada para proteger al defensor y evitar que forzara su recuperación, no evitó que García sufriera una nueva lesión. Nada más superado el minuto veinte del primer tiempo, el defensa notó molestias y pidió el cambio. Ronald Araujo fue el encargado de sustituirlo en la zaga, ocupando su lugar por el resto del encuentro.

El portero del FC Barcelona,
El portero del FC Barcelona, Joan García, en el suelo por lesión (REUTERS/Albert Gea)

La lesión de Joan García

La noche europea en el Camp Nou tampoco fue completa para Joan García, el portero titular del Barcelona en este encuentro. El guardameta fue protagonista de otra incidencia física durante el partido, ya que en el minuto 81 se vio obligado a abandonar el terreno de juego por molestias en el gemelo izquierdo. Joan García se lesionó sin intervención de ningún rival, en una jugada aislada. Tras sentir la molestia, pidió el cambio de manera inmediata y fue atendido por el cuerpo médico.

Hasta ese momento, Joan García había encajado dos goles del Newcastle, ambos en la primera parte. Sin embargo, el desarrollo del partido en la segunda mitad le permitió disfrutar de un tramo más tranquilo, ya que el Barcelona logró dominar el marcador ampliamente. El equipo dirigido por Hansi Flick firmó una de sus mejores noches continentales de la temporada al imponerse por 7-2 sobre el conjunto inglés en el partido de vuelta. Este resultado supuso una goleada histórica y garantizó la clasificación del club azulgrana a la siguiente ronda de la Champions League.

Ambos se midieron por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

En las próximas horas, Joan García será sometido a diversas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión sufrida en el gemelo izquierdo. El resultado de los exámenes permitirá establecer el periodo de recuperación y si estará disponible para los compromisos venideros. Con 24 años, el portero de Sallent busca consolidarse en la portería del Barcelona, aunque esta nueva molestia podría apartarlo temporalmente de la dinámica de competición.

A raíz de estas incidencias, tanto Eric García como Joan García se unen a los jugadores que deben esperar evolución antes de conocer el tiempo exacto de baja. Para el Barcelona, la clasificación a la siguiente fase de la Champions llegó acompañada de preocupación por el estado físico de dos futbolistas que habían sido reservados y cuidados específicamente para este compromiso.

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