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Azcón exige por carta a Sánchez más peso de Aragón en la Comisión del Bicentenario de Goya

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Zaragoza, 19 mar (EFE).- El presidente del ejecutivo aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha enviado una carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar mayor peso de Aragón en la comisión nacional para la conmemoración del segundo centenario de la muerte de Goya, con una vicepresidencia y al menos una capitalidad compartida entre Madrid y Zaragoza.

"Aragón no puede ser borrado de este bicentenario", ha enfatizado este jueves el director general de Cultura, Pedro Olloqui, en la rueda de prensa en la que ha expresado el desacuerdo de Aragón con la oferta que ha traslado el Gobierno de España a la comunidad para subsanar su exclusión en esa comisión, en concreto con una participación "testimonial" de distintas instituciones de la región en el pleno de la entidad.

Algo "insuficiente", ha aseverado Olloqui, quien reclama para Azcón una vicepresidencia en los órganos de gobierno de esa comisión, de los que ha quedado al margen por la "ambición", ha dicho, de los ministros del Gobierno de España en mantener una triple vicepresidencia, en concreto ha citado a los de Cultura, Asuntos Exteriores y Política Territorial y Memoria Democrática.

Una situación que ha contrapuesto con la composición de la Comisión del Año Dalí, en la que sí se entendió la participación de Cataluña con dos vicepresidencias ocupadas por la Generalitat y la Fundación Gala-Salvador Dalí.

"En el año Dalí se entiende la catalanidad de Dalí y en el año Goya se ignora la aragonesidad de Goya. Es incomprensible", ha sentenciado Olloqui.

El Gobierno de Azcón también plantea que esa comisión esté presidida de forma honorífica por los reyes de España, por "respeto a la institucionalidad de este país", dada la envergadura del acto cultural que constituye este bicentenario y por su "fuerte valor simbólico" al ser Goya el pintor "por antonomasia" de los reyes de España.

Asimismo, Aragón reclama que esa comisión se constituya en Zaragoza. "Goya se reconoció toda su vida como zaragozano hasta el último de sus días", ha subrayado Olloqui, quien ha abundado en que el pintor "reconocía que su mirada sobre el mundo, lo que él expresaba en sus obras, había empezado en Aragón, en Zaragoza", y por tanto, la andadura de esa comisión "debe de empezar donde todo comenzó". EFE

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