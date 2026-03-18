Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Tottenham se mide este miércoles al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La eliminatoria presenta una ventaja significativa para el conjunto español, que llega a Londres tras imponerse 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano. Con este resultado favorable, el equipo dirigido por Diego Simeone buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final, defendiendo o aumentando la diferencia obtenida en el encuentro de ida.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Champions entre el Tottenham y el Atlético de Madrid . El club azulgrana buscará cerrar la clasificación para los cuartos de final de la competición europea en el Camp Nou

El Tottenham recibe este miércoles al Atlético de Madrid para disputar de la vuelta de los octavos de final de Champions. Una eliminatoria que llega con una clara ventaja para el equipo español tras el resultado conseguido en el Riyadh Air Metropolitano. Los rojiblancos consiguieron imponerse por 5-2 , un marcador que le otorga un margen considerable para afrontar la visita a Londres. Ahora, los del Cholo Simeone tendrán que mantener o ampliar la ventaja para poner certificar su plaza en cuartos de final de la competición europea.

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