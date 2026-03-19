España

Las ciudades más felices de España: sol, playa y servicios marcan la calidad de vida

Un análisis de 8.000 municipios clasifica las ciudades más felices del país

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Málaga encabeza el ránking elaborado
Málaga encabeza el ránking elaborado por 'Sonneil Homes' (Shutterstock España).

España se encuentra entre los países más felices del mundo y, según el Ipsos Happiness Index, esta sensación no para de aumentar. El informe revela que el 72% de la población nacional se considera feliz, frente al 61% que lo afirmaba en el año 2011.

Pero hay españoles más felices que otros. La inmobiliaria Sonneil Homes ha analizado la calidad de vida de 8.000 municipios de todo el país para encontrar en qué localidad la gente se siente más feliz. En concreto, han medido los días de sol, la temperatura media, las jornadas de lluvia, las condiciones de viento, el acceso a servicios sanitarios y educativos, la cercanía a hospitales y aeropuertos, y si el municipio se encuentra en la costa o en el interior.

El estudio ha señalado a Málaga, Almería, Ibiza y Alicante como las ciudades más felices de España. Sonneil Homes asigna a Málaga un total de 91,36 puntos sobre 100. Destacan los 310 días de sol anuales, una temperatura media de 18 grados y la proximidad al mar, junto con el acceso a servicios sanitarios, educativos e infraestructuras urbanas. La ciudad cuenta con un aeropuerto a tan solo 15 minutos de distancia, 10 escuelas internacionales y 22 hospitales.

Almería ocupa la segunda posición con 90,88 puntos y un registro similar de días soleados, así como uno de los niveles más bajos de precipitaciones en el país, con apenas 27 jornadas de lluvia al año. Ibiza figura tercera en la clasificación con 90,86 puntos, impulsada por 311 días de sol al año, una temperatura media de 19 grados, su naturaleza insular y una oferta consolidada de servicios esenciales.

En cuarto lugar, Alicante obtiene 89,99 puntos, con 299 días de sol y temperaturas próximas a los 20 grados. La disponibilidad de servicios urbanos y la conectividad a través del aeropuerto internacional figuran entre los factores señalados por la empresa.

Felicidad mediterránea

Playa de la Barceloneta, en
Playa de la Barceloneta, en Barcelona. (REUTERS/Nacho Doce)

La cercanía al mar es uno de los factores que afecta a la felicidad, según el análisis, y en este aspecto triunfan las ciudades mediterráneas. Capitales costeras como Tarragona (88,70 puntos) o Cádiz (88,12) continúan el ránking de la felicidad, que sigue Santa Cruz de Tenerife (88,06).

El Mediterráneo vuelve a aparecer con Barcelona (86,90 puntos y 298 días de sol), Valencia (85,97 puntos y 281 días soleados), Sevilla (84,35) y Granada (83,15), consolidando la presencia de urbes andaluzas dentro del ranking. Pero la felicidad también llega al interior del país. En ese sentido, Madrid, con 83,13 puntos y 277 días de sol al año, es la destacada de la meseta por sus redes de transporte, salud y educación.

Más allá de las capitales de provincia

El análisis también incluye municipios de tamaño medio y localidades turísticas. Entre ellos destacan Santa Pola (90,62 puntos), Los Alcázares (89,77), Roquetas de Mar (89,61) y Elche (89,40), todos con cerca de 300 días de sol al año y una vinculación directa con el mar.

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En la Costa del Sol, municipios como Torremolinos (89,25) y Fuengirola (88,66) aparecen en posiciones destacadas, al igual que otros destinos mediterráneos como Salou y Benidorm, donde el índice valora tanto el clima estable como la oferta de servicios urbanos y económicos.

En las Islas Baleares, los municipios mejor situados en el informe son Calvià, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia y Palma, impulsados por el clima y su red de servicios relacionada con el turismo. En Canarias, localidades como Arona, Arrecife y Tías superan en muchos casos los 330 días de sol al año, lo que refuerza el peso del archipiélago en el mapa del bienestar nacional.

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