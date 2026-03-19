España

La policía desmantela una red que pagaba 1.000 euros a mendigos para que se disfrazaran y suplantaran la identidad de compradores de coches de alta gama

La red robaba con este método vehículos de lujo, que luego revendía a precios inferiores a los del mercado

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El interior de un coche
El interior de un coche de alta gama.

La Policía Nacional detuvo a 30 personas tras desarticular una red que adquiría coches de alta gama mediante la suplantación de identidades, utilizando a indigentes y drogodependientes que recibían 1.000 euros para recoger los vehículos. La operación permitió recuperar 28 vehículos valorados en 1.260.000 euros, según informó la Policía Nacional en un comunicado emitido el 19 de marzo.

La investigación reveló que la organización tenía un operativo sofisticado, con un laboratorio en el domicilio de sus líderes donde se confeccionaban DNI falsificados “de gran calidad y sofisticación”, así como nóminas e informes de vida laboral apócrifos. Los cabecillas de la red, una pareja afincada en la Comunidad de Madrid, coordinaban el proceso y proporcionaban instrucciones precisas para evadir controles, incluyendo el uso de pelucas, gafas y disfraces para asemejar a los captados a las identidades suplantadas. El acceso a bases de datos les permitía emplear datos reales de terceros en los documentos falsos, mientras que las direcciones declaradas a concesionarios y financieras eran controladas por la misma organización para recibir la correspondencia.

La venta de los automóviles se realizaba en países como Francia, Alemania y Rumanía a precios inferiores al mercado. La estructura delictiva reservaba habitaciones de hotel y facilitaba ropa elegante a las personas vulnerables que fingían ser los compradores, quienes debían aprender a la perfección los datos de la identidad falsificada, incluidos domicilio y ocupación, y utilizaban teléfonos móviles proporcionados exclusivamente para ejecutar la recogida de los vehículos. Los líderes permanecían en las inmediaciones de los concesionarios para supervisar que la operación transcurriera sin presencia policial antes de enviar los coches al extranjero para su venta, según consta en la información ofrecida por la Policía Nacional.

La operación policial, que arrancó a principios de 2025 tras la denuncia de una financiera sobre un intento de compra con un DNI usurpado, se saldó con detenciones en Madrid (23 arrestos), Francia (1), Lleida (1), Albacete (3), Plasencia (1) y Guadalajara (1). Dos de los detenidos ingresaron en prisión provisional, acusados de pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, estafa, usurpación del estado civil y apropiación indebida. En los registros se incautaron 33 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, joyas valoradas en 34.000 euros, 7.000 euros en efectivo y 32 documentos de identidad falsificados.

Desarticulado un grupo criminal por estafar a 85 ancianos haciéndose pasar por revisores de la luz por todo el país (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL)

Estafas a evitar al comprar un coche

La policía ha señalado que las estafas en el mercado de automóviles de segunda mano están creciendo. Entre las más comunes, destacan todas las que buscan hacer pasar vehículos muy usados o con problemas graves por coches en buen estado. Una de las más frecuentes es la manipulación del cuentakilómetros. Esta técnica permite reducir artificialmente los kilómetros reales para aumentar el valor del vehículo y facilitar su venta.

Existen otras estafas como la comercialización de coches robados con documentación aparentemente legal. A este, se suma la venta de vehículos que han sufrido daños graves, como inundaciones, y han sido reparados de forma superficial para ocultar su historial. Estas técnicas suelen apoyarse en un “maquillaje” del vehículo. De esta manera, se busca dar una imagen lavada mediante interiores renovados, limpiezas profundas, reparaciones estéticas o revisiones incompletas que esconden averías.

*Con información de EFE

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