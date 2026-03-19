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Activan dispositivo especial por aumento de desplazamientos tras mes de ayuno del Ramadán

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Ceuta, 19 mar (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha puesto en marcha este jueves un dispositivo especial de seguridad y tráfico por la coincidencia del final del mes de ayuno del Ramadán de la comunidad musulmana y el inicio de la Semana Blanca, que producirá miles de desplazamientos.

El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presidido una reunión técnica con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para coordinar el operativo especial de seguridad y tráfico que se activa esta mañana, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

El plan responde a la coincidencia del inicio de la Semana Blanca este jueves y la fiesta local este viernes por el fin de Ramadán, factores que prevén un "incremento notable" en el tránsito de personas y vehículos, especialmente en las zonas portuarias y los accesos fronterizos.

Con el fin de garantizar la fluidez del tráfico y evitar colapsos en las vías de acceso a la frontera, se ha acordado con la empresa municipal de aparcamientos la apertura continua (24 horas) de la zona de embolsamiento, lugar por donde tienen que pasar los vehículos antes de cruzar la frontera.

Esta medida excepcional estará vigente desde este jueves hasta el domingo 5 de abril con el objetivo de "evitar los colapsos de las vías adyacentes y garantizar que el tránsito hacia la frontera sea lo más ordenado posible a cualquier hora del día".

La Delegación del Gobierno ha realizado un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y recomienda a los viajeros cerrar sus billetes con antelación por la alta demanda en los desplazamientos con Algeciras (Cádiz).

Asimismo, se recomienda acudir al recinto portuario con una antelación mínima de 60 minutos antes de la salida programada del buque, para facilitar las labores de control y embarque.

Mientras tanto, en la frontera se pide consultar los tiempos de espera en tiempo real, a través de la página web oficial, antes de salir del domicilio y programar los desplazamientos fuera de las horas de mayor afluencia.

Asimismo, la Delegación del Gobierno recuerda que las obras de mejora y acondicionamiento en curso, en las zonas portuaria y en el entorno fronterizo, podrían ocasionar ralentizaciones puntuales en el flujo de vehículos. EFE

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