Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los precios de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

El precio de los combustibles se modifica continuamente, por lo que es importante saber los costos por litro y llenar el depósito con la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en diferentes ciudades de España para este jueves 19 de marzo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más altos y más bajos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,065 euros el litro

Precio mínimo: 1,304 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,905 euros el litro

Precio mínimo: 1,404 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,035 euros el litro

Precio mínimo: 1,654 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,019 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,088 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,444 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,225 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,1 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,809 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,788 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,989 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,87 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,924 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,128 euros el litro

Precio mínimo: 1,344 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,394 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,8 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,959 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,858 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,994 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.