Montero reconoce que los presupuestos se retrasarán "unas semanas" más allá de marzo

Madrid, 19 mar (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas" más allá de marzo, que era la fecha a la que se había comprometido.

Montero ha participado en la primera edición del evento 'Los desayunos' organizado por RTVE y EFE, donde también ha avanzado que España cumplió con el objetivo de déficit en 2025, ha anunciado que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) será considerado accidente laboral y ha advertido de que la crisis derivada de la guerra en Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

La vicepresidenta ha insistido en que la actualidad está marcada por el conflicto en Irán y el paquete de medidas que el Gobierno aprobará el viernes para paliar sus efectos, cuyo contenido no ha detallado más allá de que serán políticas de "consenso" porque todavía lo está negociando con sus socios parlamentarios.

Precisamente la negociación de este paquete es lo que ha obligado a "retrasar" los presupuestos de 2026, previstos para este trimestre, aunque la ministra ha insistido en que presentará un proyecto de cuentas cuando "haya una ventana de oportunidad" porque un presupuesto actualizado "es un bien muy valioso".

"No contemplo que podamos entrar en el año 2027 sin presupuesto", ha señalado, sin aclarar si serían las cuentas prorrogadas de 2026 o un nuevo presupuesto ya para 2027 las que sustituirían a los actualmente vigentes, que son los de 2023.

En su intervención, la vicepresidenta ha avanzado que España cumplió el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea para 2025, que era de no superar el 2,5 % del PIB, una meta que se ha cumplido "sin aplicar ningún recorte".

A falta de conocer el dato de déficit el próximo 31 de marzo, Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo, ya que las medidas de alivio tienen que ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos fiscales porque Bruselas no los ha flexibilizado.

Otro de los anuncios de la vicepresidenta está relacionado con las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), ya que se va a aprobar una modificación legal para que tenga consideración de accidente laboral, lo que implicará prestaciones más elevadas para los afectados, desde heridos a pensiones, viudedad u orfandad.

También ha avanzado que desde este jueves se han empezado a pagar las ayudas autónomos y a empresas afectados por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

En su análisis del contexto internacional, ha advertido de que la actual "crisis" abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

Ha defendido la posición de España que, según ha dicho, "tiene voz propia y reconocida" por la comunidad internacional, donde aporta "soluciones a desafíos globales", y ha recriminado al PP su "preocupante seguidismo" hacia la administración estadounidense.

Ha negado, por otra parte, que el movimiento del presidente catalán, Salvador Illa, al retirar el proyecto de presupuestos haya sido para facilitarle su campaña como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Preguntada por si Illa ha dado este paso para que la posibles medidas acordadas con ERC no generen recelos en Andalucía y afecten a su candidatura ha contestado con un no rotundo.

Se ha mostrado además convencida de que se acabará firmando el nuevo modelo de financiación autonómica y ha tildado de "postureo" las críticas al mismo y a la condonación de la deuda del presidente andaluz, Juanma Moreno, comunidad que será la más beneficiada en ambos casos, ha recordado.

Fuentes de su departamento han señalado a este respecto que el objetivo es que el modelo de financiación entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

También ha negado que el nuevo modelo de financiación autonómica vaya a tener un impacto negativo en su electorado en Andalucía ya que, según ha recordado, de aprobarse, esa comunidad recibiría 5.700 millones de euros anuales.

Asimismo se ha referido a que el Gobierno desconocía que la tecnológica Indra explorara una operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones.

"Nosotros no conocíamos en relación con la pretensión que tenía alguno de los miembros que están ahí (antes de que Ángel Escribano fuera elegido presidente) y no quiero dar más detalles", ha dicho la ministra de Hacienda, que ha querido ser "muy prudente".

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidió este miércoles a Indra que resuelva el "conflicto de interés" existente en la operación de cara a poder continuar con el análisis de la misma, a través de una comunicación que envió a la multinacional.

Al evento, celebrado en Casa América, en Madrid, han acudido también la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la de Igualdad, Ana Redondo, y varios dirigentes socialistas. EFE

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