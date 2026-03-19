Podemos se abre a la conversación sobre la unidad de la izquierda: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona el 9 de abril

La líder de Podemos, Ione Belarra; la eurodiputada, Irene Montero; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. (Europa Press)

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, trata de conquistar a Podemos para unir fuerzas en una nueva confluencia de izquierdas de cara a las próximas generales. Según han indicado a Europa Press fuentes del entorno del dirigente republicano, Rufián protagonizará un acto con la eurodiputada Irene Montero el 9 de abril en Barcelona para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

El portavoz republicano y voz cantante del proyecto ha repetido en varias ocasiones que ninguna fórmula de candidatura puede hacerse sin la formación morada, que hasta ahora ha tratado de marcar distancias. La formación que lidera Ione Belarra no participó en el acto similar que compartieron Rufián y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, el cual Podemos redujo a “una mera charla que ni siquiera contaba con el respaldo” de sus formaciones. Tampoco hubo representación del partido en el acto de relanzamiento de la coalición Sumar, porque Podemos ha dejado claro que no quiere vinculación alguna con la marca de Yolanda Díaz.

El último revés electoral del 15M, donde Podemos perdió representación en Castilla y León, podría haber despertado un debate interno en la formación, que al menos ahora se abre a participar en esa conversación. Las fuentes consultadas por Europa Press exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales.

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