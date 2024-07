PP CyL pide al PSOE una "opinión única" sobre la autonomía leonesa y no "seis o siete distintas y contradictorias"

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado al PSOE de Castilla y León una "opinión única" sobre la autonomía leonesa y "no seis o siete distintas y contradictorias". Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha lamentado que los socialistas en la Comunidad no tengan una "voz única", "al menos sobre este asunto", aunque también se ha referido a diferencias de opinión en otros, lo que, a su juicio, es el "fiel reflejo de la situación por la que atraviesa el PSOE". "Le deseo la mejor fortuna al PSOE a la hora de tener una posición y una oposición de Comunidad", ha aseverado al respecto, para incidir en que la Comunidad "necesitaría tener una oposición fuerte y sólida, con la que poder dialogar e interlocutar". En este sentido, ha mostrado la "mano tendida siempre" al PSOE y le ha deseado que "resuelva esos problemas internos por los que atraviesan", situación que ha tildado de "crisis". No obstante, ha señalado que una cosa "son los problemas del PSOE" y otra "muy distinta", "los problemas de Castilla y León".

