Tellado dice que en las CCAA del PP hay "voluntad de acuerdo" sobre menores migrantes pero pide al Gobierno más recursos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha garantizado que en las comunidades donde gobierna su partido hay "voluntad de llegar a acuerdos" sobre la acogida de menores migrantes no acompañados (Mena) pero "lo que hace falta" es que el Gobierno "ponga medios encima de la mesa" para que tengan los "recursos necesarios" para atenderlos. Junto a ello, ha considerado a preguntas de los periodistas que "no es razonable" la postura de Junts, que ha avisado al Gobierno de que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos. A preguntas de los periodistas en Granada, Tellado ha dicho que se está a la espera de una conferencia sectorial para que las comunidades aborden junto al Gobierno de España "esta problemática" y que por parte de las comunidades del Partido Popular "hay voluntad de llegar a acuerdos", pero "lo que hace falta es que el Gobierno ponga medios encima de la mesa para que las comunidades tengan los recursos necesarios para atender a esos menores". Ha considerado "evidente" que España y, especialmente Canarias, sufren una crisis migratoria que "puede ir a más a lo largo del verano", y por ello el PP considera "necesario" que el Gobierno "tome cartas en el asunto para proteger las fronteras exteriores de nuestro país", y le ha instado a usar los medios que tiene a su alcance, como el Ejército y La Armada para hacer frente a ese fenómeno de "la migración ilegal". Sobre la petición de Junts, ha considerado que "no es razonable" pues todas las comunidades "están o deberían estar en disposición de ayudar a Canarias a hacer frente a esa oleada de inmigrantes que no frena el Gobierno y que trae a nuestras costas a menores no acompañados que deben ser protegidos porque son menores" y por tanto ello requiere de un comportamiento "responsable y solidario por parte de todo el mundo". Preguntado sobre las "tensiones" entre patronal y sindicatos por la reducción de la jornada laboral, el portavoz del PP en el Congreso ha afeado a Yolanda Díaz que sea "parte de la negociación" y se sitúe "del lado de los sindicatos abandonando ese papel de neutralidad que en todo proceso de diálogo social le corresponde al Gobierno". Preguntado sobre el si el PP está a favor o en contra de reducir la jornada de trabajo, Tellado ha argumentado que en su partido están "a favor de que patronal y sindicatos lleguen a acuerdos que sean beneficiosos para el mercado laboral de nuestro país", pero lo que no les corresponde es "tomar partido y buscar la confrontación social" que es lo que hacen a su juicio "Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y todos los ministros que intervienen en este debate".

