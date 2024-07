Abogacía del Estado pide amnistiar a jefe gabinete de Puigdemont, Rovira y otros procesados en la AN por Tsunami

La Abogacía del Estado ha informado a favor de que se aplique la ley de amnistía a los procesados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por los altercados producidos tras conocerse en 2019 la sentencia del 'procés' y que se atribuyen a la plataforma 'Tsunami Democràtic'. En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado señalan que, con independencia de lo reprochable de las conductas y actuaciones, "en particular las lesiones de gravedad a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado", por su alcance y contenido "no merecen el calificativo de graves violaciones de derechos humanos". Y dice que esto es así de acuerdo con la interpretación y sentido que le atribuye a esas graves violaciones "el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales". En esta causa están investigados la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio. Los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Manuel García Castellón, diera plazo a acusaciones y defensas para que presentasen sus alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía a los encausados en el procedimiento de 'Tsunami Democràtic'.

