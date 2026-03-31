Posible despedida de Messi en su tierra sacude a la afición: "Gracias por ser argentino"

Buenos Aires, 31 mar (EFE).- El público argentino vive este martes una jornada cargada de emociones ante lo que podría ser el último partido de Lionel Messi en el país, en un encuentro en el que la Albiceleste se enfrenta a Zambia antes de viajar al Mundial 2026, cita que podría marcar el retiro del astro de 38 años de la selección.

El capitán argentino será titular este martes ante el conjunto africano y recibirá, como cada vez que juega en el país, el afecto de decenas de miles de aficionados llegados desde distintos puntos del territorio nacional.

Si bien hasta el momento no ha confirmado su presencia en el mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, todo indica que el atacante del Inter Miami liderará a su seleccionado en busca del bicampeonato, en el que se asume será su último mundial.

Ante esto, y tras anunciar públicamente que no competirá en las próximas eliminatorias sudamericanas, el duelo ante Zambia en la 'Bombonera' podría ser el último ante su público.

Pese a que la afición espera poder darle una despedida definitiva en casa tras el Mundial, aunque sea en un partido amistoso, el público se movilizó este martes hacia el estadio de Boca Juniors para comenzar a decirle adiós.

Una de ellas fue Azul González, que presenciará por primera vez un partido del seleccionado y que dijo a EFE que la atraviesan una mezcla de tristeza y expectativa: "A todos los que lo seguimos nos pone tristes. Pero está bueno que los que no podemos ir al Mundial lo podamos ver acá en Argentina".

Otro de los que se acercó a empezar a decir adiós a su ídolo fue Víctor Cabrera, que viajó junto a su hijo desde la lejana provincia de Corrientes (noreste) para ver al capitán.

"Seguramente jugará el Mundial pero lo queremos ver por última vez acá en Argentina, jugando un partido como este. Lo traje a mi hijo y yo creo que él de generación en generación puede ir contando que Messi es lo más grande después de Maradona", mencionó a EFE, y añadió: "Verlo jugar en la cancha para nosotros es la gloria. Prácticamente es un sueño hecho realidad".

Entre los más emocionados destacaban muchos aficionados de Boca Juniors, poco acostumbrados a ver a 'la Pulga' en su estadio, ya que Argentina suele jugar en el 'Monumental', hogar de River Plate.

"Algunos no van a tener la posibilidad de verlo en el Mundial. Y bueno, verlo acá, despedirse en el templo del fútbol es lo máximo", reconoció a EFE Gastón Domínguez, que consideró "un privilegio" poder despedirse de Messi en la 'Bombonera'.

"Si lo viera a Messi, le agradecería. Le daría gracias por nunca rendirse. Principalmente decirle gracias por ser argentino. Porque en un momento España lo fue a buscar cuando era muy chico y él siempre tuvo la mentalidad fija de que quería jugar con la selección argentina", agregó, emocionado.

Entre el público que se acercó este martes a alentar a la Albiceleste había también aficionados extranjeros, como Vidal Abreo, que viajó desde Bucaramanga, Colombia.

"Seguramente a mis paisanos, a mis amigos, cuando vuelva a mi ciudad, pues quedará la emoción de poder contarles que tuve la fortuna y tuve el privilegio de estar en el estadio la 'Bombonera' viendo jugar a la campeona del mundo, viendo al mejor jugador del mundo y sobre todo, tal vez, el último partido que juegue a Messi delante de los argentinos en cancha argentina", dijo a EFE.

Messi es el jugador con más presencias en la selección argentina y su máximo goleador por amplia diferencia, y en los últimos años ha logrado cuatro títulos: dos copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022. EFE

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