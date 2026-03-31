Espana agencias

RFEF se expone a un partido con número limitado de público y multa por cánticos racistas

Guardar

Redacción deportes, 1 abr (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol se expone a una sanción de un partido de la selección absoluta “con un número limitado de espectadores” y una “multa de al menos 20.000 francos suizos (21.600 euros aproximadamente)”, según recoge la normativa de la FIFA en casos de cánticos discriminatorios desde la grada, como ocurrió desde un sector del RCDE Stadium en el amistoso entre España y Egipto.

En varios momentos del partido, a los diez minutos de la primera parte y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico "musulmán el que no bote es".

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

El Código Disciplinario de la FIFA recoge que “se podrán imponer (…) medidas disciplinarias a la federación miembro o al club responsable, aunque la federación miembro o el club en cuestión puedan demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte”, si “uno o más seguidores de una selección o un club” atentan “contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón”.

En ese sentido, el documento de la FIFA cita entre las posibles medidas disciplinarias: “Cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 20 000 CHF (francos suizos) a no ser que esto acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicha federación miembro o club, en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de 1000 CHF, de manera excepcional”.

La sanción se agrava si se trata de “personas reincidentes o de incidentes repetidos, o si las circunstancias del caso lo requieren”, cuando se tomarán medidas disciplinarias como “la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio determinado, una derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el descenso de categoría”, según explica la FIFA.

“El órgano judicial competente puede divergir de las sanciones mínimas descritas anteriormente si la federación y/o club afectado se compromete a trabajar, junto con la FIFA, en un plan exhaustivo que garantice que actuará en casos de discriminación y evitará la reincidencia”, expone el organismo.

“El plan deberá ser aprobado por la FIFA y deberá incluir, al menos, los siguientes tres ámbitos: a) Actividades educativas (incluida una campaña de comunicación destinada a la afición y el público en general). Se revisará con frecuencia la eficacia de la campaña. b) Seguridad del estadio y medidas de diálogo (incluidos un protocolo para identificar a los infractores y tratar con ellos mediante sanciones en materia de fútbol, otro protocolo para determinar cuándo derivar el caso a las autoridades judiciales, y un diálogo con la afición e influencers para lograr el cambio). c) Alianzas (se incluye trabajar con la afición, ONG, expertos y grupos de interés para asesorar y respaldar el plan de acción y garantizar una implementación eficaz y continua)”, añade. EFE

Últimas Noticias

Posible despedida de Messi en su tierra sacude a la afición: "Gracias por ser argentino"

Infobae

Louzán califica los cánticos racistas de “situaciones puntuales y aisladas”

Infobae

La academia y la Semana Santa se unen en la procesión Universitaria de Salamanca

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 1 de abril

Infobae

Pedri: “Joan García tiene nivel para jugar el Mundial”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

Un detective graba a una camarera diabética tomándose un cóctel azucarado mientras estaba de baja: el despido es improcedente

ECONOMÍA

Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error

Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error

Hacienda perdonará el IRPF a los mayores de 65 años que donen su vivienda a un familiar

Virginia López, abogada: “Todas las empresas tienen que tener un protocolo de desconexión digital”

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

DEPORTES

España empata sin goles ante Egipto en un encuentro marcado por la tensión en la grada

España empata sin goles ante Egipto en un encuentro marcado por la tensión en la grada

Joan García debuta con la selección española entre pitos y aplausos de la afición en el RCDE Stadium

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”