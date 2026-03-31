RFEF se expone a un partido con número limitado de público y multa por cánticos racistas

Redacción deportes, 1 abr (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol se expone a una sanción de un partido de la selección absoluta “con un número limitado de espectadores” y una “multa de al menos 20.000 francos suizos (21.600 euros aproximadamente)”, según recoge la normativa de la FIFA en casos de cánticos discriminatorios desde la grada, como ocurrió desde un sector del RCDE Stadium en el amistoso entre España y Egipto.

En varios momentos del partido, a los diez minutos de la primera parte y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico "musulmán el que no bote es".

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

El Código Disciplinario de la FIFA recoge que “se podrán imponer (…) medidas disciplinarias a la federación miembro o al club responsable, aunque la federación miembro o el club en cuestión puedan demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte”, si “uno o más seguidores de una selección o un club” atentan “contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón”.

En ese sentido, el documento de la FIFA cita entre las posibles medidas disciplinarias: “Cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 20 000 CHF (francos suizos) a no ser que esto acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicha federación miembro o club, en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de 1000 CHF, de manera excepcional”.

La sanción se agrava si se trata de “personas reincidentes o de incidentes repetidos, o si las circunstancias del caso lo requieren”, cuando se tomarán medidas disciplinarias como “la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio determinado, una derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el descenso de categoría”, según explica la FIFA.

“El órgano judicial competente puede divergir de las sanciones mínimas descritas anteriormente si la federación y/o club afectado se compromete a trabajar, junto con la FIFA, en un plan exhaustivo que garantice que actuará en casos de discriminación y evitará la reincidencia”, expone el organismo.

“El plan deberá ser aprobado por la FIFA y deberá incluir, al menos, los siguientes tres ámbitos: a) Actividades educativas (incluida una campaña de comunicación destinada a la afición y el público en general). Se revisará con frecuencia la eficacia de la campaña. b) Seguridad del estadio y medidas de diálogo (incluidos un protocolo para identificar a los infractores y tratar con ellos mediante sanciones en materia de fútbol, otro protocolo para determinar cuándo derivar el caso a las autoridades judiciales, y un diálogo con la afición e influencers para lograr el cambio). c) Alianzas (se incluye trabajar con la afición, ONG, expertos y grupos de interés para asesorar y respaldar el plan de acción y garantizar una implementación eficaz y continua)”, añade. EFE