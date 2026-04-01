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1-0. República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial

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Guadalajara (México), 31 mar (EFE).- La selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron de la ciudad mexicana de Zapopan.

El tanto de los africanos llegó en el minuto 100 por intermedio del zaguero del Burnley inglés Axel Tuanzebe, luego de un tiempo reglamentario sin goles.

En la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio, el equipo congoleño formará parte del grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los africanos, dirigidos por Sébastien Desabre, debutarán ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston (EE.UU.), luego jugarán contra Colombia el 23 del mismo mes en el estadio Akron de Zapopan (México) y cerrarán su fase de grupos contra Uzbekistán cuatro días después en el Mercedes Benz stadium en Atlanta.

Los congoleños tuvieron mayor posesión de balón y llegada en el primer tiempo.

Por el sector izquierdo Nathanael Mbuku arribó un par de veces a fondo, pero no tuvo puntería. Por la derecha, Meschack Elia superó a la defensiva una y otra vez; tuvo su opción más clara en el minuto 37 con disparo franco que tapó el veterano Andre Blake.

En el inicio del segundo tiempo, los de Desabre mantuvieron el dominio. Exigieron a Blake con par de disparos de Cédric Bakambu y uno de Edo Kayembe, que no estuvieron certeros y provocaron que el duelo se fuera a tiempo extra.

En el arranque del agregado, los africanos anotaron en un tiro de esquina en el que Joel Latibeaudiere falló en el despeje y el balón encontró a Tuanzebe, quien empujó con el cuerpo el balón a la red.

- Ficha técnica:

1. República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe, m.105), Rector Mbemba; Samuel Moutoussamy (Charles Pickel, m.119), Nathanael Mbuku (Edo Kayembe, m.67), Meschack Elia (Theo Bongonda, m.58), Noé Sadiki (Nagalayel Mukau, m.73); Yoane Wissa (Brian Cipenga, m.91), Cédric Bakambu.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

0. Jamaica: Andre Blake; Ethan Pinnock, Ricardo Rey, Joel Latibeaudiere, Ronaldo Webster (Amarii Bell, m.90); Kasey Palmer (Norman Campbell, m.91), Isaac Hayden (Ian Fray, m.83), Leon Bailey; Bailey Cadamarteri (Renaldo Cephas, m.74), Tyreece Campbell (Ephron Mason-Clark, m.74), Bobby de Cordova-Reid (Tyrese Hall, m.83).

Seleccionador: Rudolph Speid.

Gol: 1-0, m.100: Axel Tuanzebe.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina. Amonestó a Webster y Cadamarteri de Jamaica. Tello, quien sufrió calambres, fue sustituido en el minuto 110 (en el segundo tiempo extra) por su compatriota Darío Herrera.

Incidencias: Partido de la repesca intercontinental para al Mundial 2026 realizado en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. EFE

(foto)

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