Alcaldesa Valencia (PP): "En ningún momento hice una comparación del colectivo LGTBI con ninguna enfermedad"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido en que en "ningún momento" en sus declaraciones de este miércoles sobre la razón por la que no se coloca la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Orgullo realizó "ninguna comparación del colectivo con ninguna enfermedad", algo que ha manifestado que estaba "lejos" de su intención, y ha enmarcado la polémica en "una malinterpretación" de sus palabras. "En ningún caso, en ningún momento y en ninguno de mis escenarios mentales quise comparar en absoluto el colectivo LGTBI con ninguna enfermedad. Me limité a hacer una relación de días internacionales que se celebran con la colocación de pancartas en el Ayuntamiento de València tradicionalmente y que ahora se celebran con la ubicación de unos mupis electrónicos en los laterales", ha explicado, en declaraciones a los medios este jueves. Además, ha subrayado que durante esta semana el edificio consistorial se ilumina también con los colores de la banera arcoíris. En esta línea, sobre sus palabras de ayer, ha asegurado que de una intervención "de dos minutos" se cogió "un vídeo de 15 segundos". Por ello, ha asegurado que ahora va a ser "muy corta" en sus declaraciones para que "nadie tenga que recortarlas". Además, preguntada por si considera que debería disculparse, ha insistido en que "nunca" hizo "una comparación" entre personas LGTBI y enfermedades. "En ningún momento. Nunca, nunca", ha remarcado. Sobre los representantes políticos a nivel nacional que demandan una rectificación de sus palabras, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la primera edil ha incidido en que ella se ha "explicado ya", por lo que ha considerado que "no hace falta decir más cosas". "La información en España ha de ser muy profesional, y los compañeros que estaban ahí saben perfectamente lo que digo", ha apuntado. Los grupos municipales Compromís y PSPV en el consistorio han reiterado sus críticas a las declaraciones. De hecho, la coalición ha realizado este jueves una acción "reivindicativa y de protesta", que ha consistido en desplegar la bandera LGTBI en el balcón del consistorio, "un símbolo para el colectivo LGTBI durante la última década". "Como el PP y Vox se niegan a hacerlo, Compromís hemos desplegado la bandera" para que, durante unos instantes, "volviera a lucir en el balcón", ha explicado la portavoz de la coalición, Papi Robles. Un agente de Policía Local la ha retirado enseguida. En un comunicado, la edil de Compromís ha censurado que María José Catalá haya "enviado a la Policía", que "no ha permitido que la bandera ondeara ni un segundo, arrancándola de nuestras manos y recordándonos que los derechos deben defenderse cada día y que volver atrás, con este gobierno y con Catalá, es posible". Robles ha lamentado que la celebración del Orgullo de este año se haya visto "ensuciado por distintos sucesos y regresiones graves" desde la llegada del gobierno del PP y Vox a los gobiernos. "València ha sido, en los últimos años, una ciudad referente en el logro de derechos LGTBI, en la colaboración entre instituciones y movimientos por los derechos civiles y en la protección y fomento de la diversidad sin complejos. Hoy es protagonista de escándalos liderados por los gobiernos de ultraderecha que quieren hacernos retroceder", ha manifestado. Ante esta situación, la edil de Compromís Lluïsa Notario ha indicado que la formación ha presentado una moción de urgencia ante las "graves declaraciones" de Catalá y del director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano, en las que "dice que Lambda no verá un duro público", o las de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, "calificando como una celebración del insulto la manifestación del Orgullo de mañana organizada por las entidades". Por ello, Notario ha avanzado que en el pleno municipal de este viernes exigirán a la alcaldesa que "pida disculpas" por sus declaraciones. En la moción, Compromís también insta a la alcaldesa de València a que se reúna con las principales asociaciones LGTBI de la ciudad para "enderezar la situación" y propone que el pleno del Ayuntamiento acuerde colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, como "símbolo de la lucha histórica y de los derechos conseguidos por parte de las personas LGTBI". También desde el PSPV el concejal Borja Sanjuán ha avanzado que en el pleno de este viernes propondrán una declaración "explícita" para condenar las manifestaciones de Catalá sobre la bandera LGTBI y para que la primera edil tenga "la oportunidad de rectificar". "Han pasado 24 horas y no solo no se ha disculpado, sino que se le están sumando sus compañeros de la Generalitat despreciar y chantajear a las entidades LGTBI", ha criticado. En este sentido, ha precisado que plantearán que estas dos cuestiones se voten "por separado" para que Catalá "no tenga ninguna excusa". "Tendrá que elegir entre la disculpa o haber pasado el nombre de València al terreno de la intolerancia donde no merece estar por lo que tiene que hacer es disculparse o, si fuera responsable, dimitir", ha expuesto. Sanjuán ha insistido en que las palabras de Catalá "no fueron un desliz", sino que ha considerado que "simplemente dijo lo que pensaba y, sobre todo, lo que lleva haciendo durante todo este tiempo". Además, ha afirmado que Catalá es "más conservadora que la ultraderecha con la que gobierna" pero, a su juicio, "la única diferencia es que ella habla más bajito". Sin embargo, "ayer se le vieron las costuras, vimos lo que piensa realmente una alcaldesa que es muchísimo más conservadora y muchísimo más intolerante de lo que es València". "Sigue sin pedir perdón y mañana tendrá que pedir perdón a todas las personas LGTBI a las que equiparó con enfermos", ha zanjado. "NO TODO VALE", DICE BADENAS Sobre la acción de Compromís se ha manifestado el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, que ha condenado la actitud "lamentable" de Papi Robles y ha mostrado su "apoyo" al agente de Policía Local que, a su juicio, ha actuado "cumpliendo la ley, como debe ser". "No todo vale para la foto", ha expresado, en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que añade que las banderas que "representan a todos son las de Europa, España y Comunidad Valenciana".

