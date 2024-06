Felipe González valora que Meloni se alinee co la política exterior de la UE y destaca que ha dado estabilidad a Italia

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González, ha valorado que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se alinee con la política exterior de la Unión Europea y haya tenido "muchos gestos" que matizan su posición en Europa. También ha destacado que la mandataria ha dado una "estabilidad gubernamental" a Italia que no se veía desde principios de los años noventa. Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha analizado que en las elecciones europeas del pasado 9 de junio "la extrema derecha" ha obtenido buenos resultados y el centro de gravedad de la centralidad europea se ha desplazado "hacia la derecha". "La extrema derecha irrumpe ahí, pero hay que empezar a matizar, por ejemplo, que Meloni ha hecho muchos gestos, infinitamente más que (el primer ministro de Hungría, Viktor) Orbán para alinearse con principios básicos de la política exterior de la Unión Europea", ha apuntado el político socialista. También ha destacado de Meloni que ella y su partido Hermanos de Italia están dándole al país transalpino "una estabilidad" que no recuerda desde cuando gobernaba Giulio Andreotti, que estuvo al frente del Ejecutivo italiano hasta en tres ocasiones desde 1972 hasta 1992. "Veremos a ver cuándo le dura", ha añadido. González también se ha referido a la líder de la francesa Agrupación Nacional, Marine Le Pen, a quien su socio en España y presidente de Vox, Santiago Abascal, "no va a poder frenar" si prohíbe la entrada de productos agrícolas españoles en Francia y les impide que atraviesen la frontera. EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RESPONSABILIDAD Preguntado sobre quién tiene la culpa de que aumente el apoyo de la ultraderecha en España, el expresidente del Gobierno ha asegurado que "principal responsabilidad en la conducción política de un país la tiene el gobierno", aunque eso no quiere decir que no tenga parte de responsabilidad también la oposición. "La responsabilidad fundamental de la conducción de un país la tiene un gobierno siempre, sea del color que sea. (Aunque) es verdad que algunas veces los extremos arrastran hacia posiciones no deseadas a los países más centrales", ha proseguido, señalando que también existe "una extrema izquierda que es muy funcional al avance de la extrema derecha".

Compartir nota: Guardar Nuevo