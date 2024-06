La oposición balear responsabiliza al PP de impedir la remoción de Le Senne: "Han elegido a la ultraderecha"

La oposición en bloque ha responsabilizado al PP de impedir este miércoles que se tramite la remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y, por tanto, de permitir que se mantenga en el cargo. "El PP ha elegido a la ultraderecha". Así lo han indicado los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; Més per Menorca, Josep Castells, y la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, en una rueda de prensa conjunta ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces. Cabe recordar que los grupos de la oposición han presentado esta moción de remoción de Le Senne por "negligencia notoria y grave" durante el pleno del martes, en el que el presidente de la Cámara balear arrancó una foto de Aurora Picornell y les Roges del Molinar. De esta forma los cuatro grupos han activado un mecanismo --artículo 39 del Reglamento-- que nunca antes se había hecho en el Parlament para apartar al presidente. Sin embargo, la Mesa, con los votos de PP y Vox, ha impedido esta tramitación "alegando extemporalidad", según Castells. Cabe resaltar, con todo, que la Mesa no puede evitar esta tramitación, aunque sí "atrasarlo al máximo", ha añadido el representante de Més. La intención era que se debatiera esta cuestión después de la comparecencia, este jueves, de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno extraordinario convocado. "Es una auténtica vergüenza que PP y Vox hagan servir su mayoría en la Mesa para impedir que ni siquiera se debata este hecho. Los responsables son los miembros del PP, que protegen a Le Senne y su inaceptable agresión dentro del Parlament", ha expresado Apesteguia. De su lado, Castells ha opinado que Le Senne "se ha quitado la máscara" y ha considerado que, ahora, "la pelota está en el tejado" del PP, que "impide el debate de la idoneidad de Le Senne" para ocupar el cargo, ha sentenciado. Cristina Gómez ha lamentado también que el PP mantenga "a un fascista" como presidente del Parlament, y ha tildado de "insuficientes" las disculpas ofrecidas por Le Senne en privado. "El PP es responsable de que Le Senne sea la segunda institución de Baleares; su silencio es cómplice", ha finalizado. Y por último, Iago Negueruela ha exigido al PP que tome medidas ante una actitud "inadmisible" de Le Senne. Así, ha considerado que los 'populares' no tienen más opción que pedir al presidente de la Cámara que dimita o unirse a la petición de la izquierda en bloque para esta dimisión de Le Senne. Sobre la expulsión de la vicepresidenta y secretaria segundas del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa, los representantes de la izquierda han matizado, además, que fue una "decisión arbitraria" de Le Senne y que "no se adecua al marco normativo que rige el Parlament".

