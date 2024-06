Bildu insta a Sánchez a abrir el tema de la plurinacionalidad y el presidente apuesta por desarrollar medidas sociales

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido al presidente Pedro Sánchez aprovechar el fin del ciclo electoral para abordar el debate de la plurinacionalidad del Estado, pero el líder del PSOE ha evitado este asunto y ha preferido centrarse en el desarrollo de medidas sociales. En la sesión de control en el Congreso, Mertxe Aizpurua ha señalado que, con el fin del ciclo electoral de tres autonómicas y unas europeas, se dan "condiciones más proclives para recomenzar" la legislatura y propiciar nuevos avances en campos aún inexplorados. Frente al envite, Sánchez ha querido reivindicar las más de "200 reformas legislativas" del Gobierno de coalición, subrayando algunas como la reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuido", la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, la ampliación del aborto y las nuevas leyes del cine y de la paridad. Su conclusión es que "este es un gobierno que está siendo coherente y está consolidando esa política de creación de empleo, de crecimiento económico, de convivencia y de avance en derechos sociales que iniciamos hace seis años". ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUY ESCASA Pero Aizpurua considera que en lo que va de XV legislatura, "la actividad legislativa ha sido muy escasa" y ve un cierto "decalaje de tiempos", pues el Gobierno suele hablar "de lo que ha hecho pero no de lo que va a hacer". Y ha advertido que el respaldo electoral "histórico" que viene obteniendo Bildu no sólo era para frenar la llegada de la ultraderecha a Moncloa, objetivo que da por conseguido, sino para poner en marcha "una agenda social plurinacional" que permita lograr "nuevos derechos y libertades para la mayoría social y aportar soluciones democráticas a los conflictos políticos nacionales". Y ese segundo punto, ha dicho, "está a la espera y que aún no se está produciendo". "Por eso, esperamos que junto a su anuncio de medidas de regeneración, esta nueva fase vaya acompañada de políticas públicas de conquista de derechos sociales y económicos y propuestas para abordar el debate pendiente del plurinacional --ha afirmado--. Porque no basta con parecer diferente a la derecha, hay que ser diferente a la derecha y eso se hace con políticas, hechos y decisiones de izquierda". Sánchez ha insistido en que su objetivo es desarrollar esas más de 200 reformas impulsadas por el Gobierno de coalición, en campos como la vivienda o la educación o la movilidad sostenible, y abordar debates como la reducción de la jornada laboral, pero no ha mencionado la plurinacionalidad que exige Bildu. "Señoría, yo creo que este gobierno es coherente con las políticas de avance social, de crecimiento económico, de creación de empleo y de convivencia, y es lo que vamos a seguir sosteniendo a lo largo de esta legislatura", ha remachado.

