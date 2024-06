Ester Muñoz (PP) denuncia la "incompetencia" de Mónica García al frente de Sanidad

Madrid, 16 jun (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha denunciado la "incompetencia" de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad , critica que no asuma sus obligaciones y le exige que se ocupe de la alarmante situación por la falta de médicos en Ceuta y Melilla, donde las competencias no están transferidas.

En un vídeo en X, Ester Muñoz afirma que "no es cierto" que el Ministerio de Sanidad no tenga competencias "como dice Mónica García", y añade: "De la ministra depende el número de MIR que habrá en España, crear más centros para su formación o la ordenación de los profesionales sanitarios".

Asegura que Ceuta y Melilla cuentan con "dos de las peores" sanidades de España, con los profesionales peor pagados, con las peores condiciones, con escasez de médicos y profesionales. "Solo tiene dos oncólogos de más de 65 años y que se van a jubilar", ha subrayado.

Muñoz ha incidido en que el Ministerio se ha gastado más de un millón de euros en el sistema robótico Da Vinci y "que no pueden utilizar porque no hay personal capacitado", además de destacar que van a abrir un hospital en el que no hay médicos para que trabajen en él, "es un absoluto desastre", concluye. EFE

