El exjefe de gabinete de Illa declarará esta semana en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'

El jefe de gabinete del ministro de Sanidad Salvador Illa durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, Germán Rodríguez, comparecerá esta semana en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. Se trata de la primera comparecencia en esta comisión del Senado después de los últimos procesos electorales, ya que el PP ha decidido aflojar el ritmo de estas comparecencias tras los últimos comicios y no prevén llamar a nadie en los meses de julio y agosto. Germán Rodríguez, que fue jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, declarará ante la comisión de investigación del Senado el viernes 21 de junio. Ya la otra semana, el miércoles 26 de junio están llamados a declarar el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, que está investigado por el 'caso mascarillas', y la exconsejera canaria de Sanidad durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, Teresa Cruz. Y el jueves 27 será el turno de la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que durante la pandemia fue consejera en el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite. Y YA HASTA SEPTIEMBRE Por ahora, el PP no tiene contemplado citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' y ha decidido aflojar el ritmo de las comparecencias en este foro una vez han pasado los distintos procesos electorales. Después de estas cuatro comparecencias, los 'populares' prevén un descanso de esta comisión de investigación durante el verano, descartando habilitar los meses de julio y agosto para celebrar alguna sesión. En la semana previa a las elecciones europeas del 9 de junio, el PP decidió llamar a comparecer a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, que fue la última persona que desfiló por esta comisión de investigación. Y después de haber amenazado en varias ocasiones con citar a Sánchez antes de las elecciones europeas, los 'populares' por ahora no pretenden llamarle a declarar, aunque advierten que manejan los tiempos en esta Cámara al contar con mayoría absoluta y la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento. AMPLIARON LA COMISIÓN PARA INCLUIR A SÁNCHEZ En un primer momento, el PP creó la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo', aunque tras el toque de atención de los letrados por intentar incluir asuntos como el de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o el 'caso Delcy', ampliaron este objeto de la comisión para salvaguardarse. De esta manera, al entender que Sánchez no dio las explicaciones oportunas sobre los negocios de su mujer durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el PP decidió incluir al jefe del Ejecutivo entre la lista de comparecientes de esta comisión. Sin embargo, es la Mesa de la comisión, en la que el PP tiene mayoría, la encargada de fijar la fecha de los comparecientes y por ahora no está previsto que vaya a llamar a Sánchez hasta ya después del verano. HAN PASADO POR LA COMISIÓN 17 COMPARECIENTES Después de más de 15 sesiones, la comisión de investigación no tiene por el momento ninguna comparecencia fijada, aunque está previsto que la Mesa se reúna en los próximos días para establecer nuevas fechas de unas tres o cuatro personas. El encargado de abrir la ronda de comparecencias de esta comisión de investigación fue Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, que da nombre al objeto de la comisión, que se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por esta trama. Y tras él han ido compareciendo el exjefe de gabinete de Salvador Illa Víctor Francos; el propio exministro de Sanidad Salvador Illa; el también ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos; exaltos cargos de Sanidad, Transportes e Interior; la presidenta del Tribunal de Cuentas y el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán.

