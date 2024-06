Vox desea que España "siga el camino" de Francia y Sánchez convoque elecciones generales tras el 9J

Vox ha expresado este domingo su deseo de que España "siga el camino" de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, ha convocado elecciones anticipadas tras conocer la holgada victoria de la ultraderecha en las elecciones al Parlamento Europeo. Así se ha expresado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en una breve valoración en la sede del partido, en la que ha aprovechado para loar a la formación de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, con quien mantienen una buena relación. De hecho, Le Pen participó en la convención política de Vox Europa Viva 24, celebrada a finales de mayo. No obstante, Vox y Agrupación Nacional no pertenecen a la misma familia en el Parlamento Europeo: los de Santiago Abascal están adheridos a los Conservadores y Reformistas (ECR), mientras que los franceses pertenecen a Identidad y Democracia (ID). "Entendemos la desolación de Macron y que haya comprendido perfectamente que así no se puede gobernar Francia", ha indicado el portavoz nacional de Vox, que ha agregado que "ojalá algunos sigan ese camino también en España". "Sería maravilloso que hubiera elecciones (generales) y se diera voz y voto" a los españoles, ha agregado. Fúster, que ha evitado valorar las encuestas a pie de urna que se van conociendo en España y que otorgan a Vox hasta siete diputados, sí ha valorado los buenos resultados de otros partidos de su espacio político, como por ejemplo en Alemania o Austria. "El avance de las fuerzas patrióticas y soberanistas en toda Europa es un hecho indudable", ha dicho, antes de reivindicar a Vox como "el pegamento esencial" entre todos estos partidos europeos. "Nuestra labor fue esencial para unir muchas voluntades, aunque tengamos diferencias", ha zanjado.

