Gamarra ve una "censura de los españoles a Sánchez", al que pide "ser consecuente" con el mensaje de las urnas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo que el resultado de las elecciones europeas son una "censura de los españoles a Pedro Sánchez", quien, a su juicio, debería ser "consecuente" con el mensaje de las urnas, apuntando así a una convocatoria de elecciones generales, si bien no lo ha verbalizado. Así se ha pronunciado Gamarra después de que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo haya ganado las elecciones al Parlamento Europeo con el 34,18% de los votos y 22 escaños, nueve más que los cosechó hace cuatro años y logrando casi un millón y medio de votos más. El PP, que saca dos escaños al PSOE y cuatro puntos, cumple así el objetivo que se había marcado de ser primera fuerza política por delante del PSOE, que había sido la fuerza ganadora hace cinco años con ocho escaños de ventaja y más de 12 puntos sobre los 'populares'. "FEIJÓO GANA SUS TERCERAS ELECCIONES NACIONALES" Gamarra ha recalcado que Feijóo "gana sus terceras elecciones nacionales", tras las municipales y generales del 2023 mientras "Sánchez obtiene su peor resultado en unas elecciones europeas". "Los plebiscitos, como todos ustedes saben, son elecciones de sí o no. Y hoy ha habido un sí al PP, un sí al Alberto Núñez Feijóo, y un no a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política", ha enfatizado. Además, ha recalcado que "nunca un Gobierno se había dejado nueve puntos solo en seis meses desde su toma de posesión". "La censura, por tanto, de los españoles a Pedro Sánchez ha quedado constatada hoy en las urnas y no tiene ningún precedente", ha aseverado. Gamarra ha indicado que en la campaña Sánchez "ha estado lanzando mensajes del tipo de que quería darse el gustazo de ganar a Feijóo". "Pues bien, querido Pedro, el gusto es nuestro y nos lo hemos dado nosotros en el día de hoy. En definitiva, hoy los españoles han tomado la palabra y han dado su respuesta en las urnas", ha exclamado, para añadir que los españoles han dicho "no a la corrupción" y "no a una amnistía injusta, inmoral e inconstitucional". A su entender, los españoles han dicho "sí" a la "alternativa constructiva y moderada" de Feijóo y "a pasar página a una etapa de degradación política". "Hoy apenas seis meses después de una investidura, los españoles han censurado ya a su Gobierno", ha apostillado. Al ser preguntada si el PP va a pedir que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones generales, Gamarra ha recalcado que los españoles hoy han hablado "alto y claro" de lo que piensan de la política en general. "Y es hora de que el presidente del Gobierno sea consecuente y adopte una posición conforme a lo que hoy están diciendo los españoles", ha manifestado, apuntando a ese adelanto electoral. Además, ha añadido que "hace apenas un año, Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder las municipales por 3,4 puntos". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

