El chileno Wanderers elimina a Flamengo y se convierte en campeón de Libertadores Sub-20

Quito, 22 mar (EFE).- El Santiago Wanderers, de Chile, se convirtió este domingo en el nuevo campeón de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputó en Quito, Ecuador, tras empatar 1-1 en los 90 minutos y vencer por 5-4 en la tanda de penaltis al brasileño Flamengo, bicampeón defensor del torneo.

El conjunto chileno igualó el marcador a un minuto del final con un gol de Sebastián Vargas, luego de que el Flamengo se adelantara al minuto 66 con un tanto de Alan Santos.

En la definición por penaltis acertaron los chilenos Christian Silva (máximo goleador del torneo con cuatro tantos), Vicente Vargas, Lucas Avendaño, Christopher Valenzuela e Ignacio Flores.

Por Flamengo marcaron Da Mata, Daniel Sales, Guilherme y Camargo, Joao Víctor falló.

Si bien el Flamengo dominó las acciones, ninguno de sus atacantes se decidió a rematar al arco y, cuando lo hicieron, fue sin dirección, mientras que los chilenos se defendieron con orden y prácticamente no atacaron durante el primer tiempo.

Los brasileños regresaron al segundo tiempo con mayor predisposición por el triunfo y los chilenos siguieron defendiéndose en su zona hasta con nueve hombres.

Cuando los atacantes brasileños se decidieron a disparar al arco, el portero Fabiano Avello controló el peligro con gran solvencia.

La oportunidad más clara del Wanderers llegó al minuto 60, con un intento del defensa Amaro Silva que fue contenido por el guardameta Nannetti.

Poco después, Alan Santos adelantó a Flamengo con un disparo rasante que se filtró por el costado izquierdo del arquero chileno.

El propio Nannetti evitó el empate en el minuto 76 al bloquear un remate a corta distancia de Ignacio Flores, pero la insistencia del equipo chileno tuvo recompensa en los minutos finales, cuando, tras una asistencia de Flores, Vargas definió desde corta distancia para igualar el marcador.

Entretanto, el Palmeiras quedó tercero en el torneo tras el empate 1-1 con el Olimpia, de Paraguay, con goles de Víctor Gabriel y de Milan Freyres, respectivamente, se definió al ganador en los tiros penaltis.

El cuadro brasileño acertó en la definición por penaltis 4-2 a través de Víctor Gabriel, Felipe Teresa, Juliano y Benedetti; convirtieron por Olimpia, Oscar Cardozo y Freyres; desperdiciaron sus remates Bryan Grance y Derlis Martínez.

Ficha técnica:

1. Flamengo: Nannetti; Daniel Sales, Joäo Víctor, Da Mata, Gustavo Ramires; Pablo Lúcio (m.75, Joao Camargo), Kaio Nóbrega (m.65, Lucas Viera), Alan Santos (m.86, Gusttavo), Guilherme; Ryan Roberto (m.86, Daniel Carvalho)) y Josmar (m.75, Luiz Felipe).

Entrenador: Bruno Fernandes.

1. Santiago Wanderers: Fabiano Avello; Amaro Silva, Cristopher Valenzuela, Benjamín Adasme, Sebastián Jaramillo, Taizo Bahamondez (m.78, Sebastián Vargas); Cristóbal Villarroel (m.88, Nicolás Carvacho), Cristóbal Ponce (m.69, Vicente Vargas), Lucas Avendaño; Ignacio Flores y Christian Núñez.

Entrenador: Felipe Salinas.

Goles: 1-0, m.66: Alan Santos; 1-1, m.89: Sebastián Vargas.

Árbitro: Hernán Heras, de Uruguay, asistido desde el VAR por Gabriel González, de Ecuador. Expulsó después de los penaltis a Sales y Camargo, amonestó a Flores (50), Pablo Lúcio (51),Ryan Roberto (58), Kaio Nóbrega (63) y Da Mata (90).

Incidencias: Partido final de la Copa Libertadores Sub-20, disputado este domingo en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle, de la capital ecuatoriana. EFE

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