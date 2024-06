España afronta mañana sus novenas elecciones europeas desde su adhesión a la UE en 1985

España afronta este domingo sus novenas elecciones europeas desde que se hizo oficial su entrada en la Unión Europea en 1985, a partir de ahí, el PSOE y PP se han repartido las victorias, cosechando ambos partidos cuatro triunfos cada uno, aunque en varias ocasiones la diferencia entre los dos han sido de uno o dos escaños, lo que se conoce como empate técnico. Los socialistas fueron los últimos en ganar estas elecciones europeas en el año 2019, cuando consiguieron 20 escaños y el 32,84% de los votos con la candidatura de Josep Borrell. Precisamente, el actual Alto Representante para la Política Exterior de la UE también encabezó la lista del PSOE en la anterior victoria socialista de estos comicios en el año 2004, con el 43,46% de los votos y 25 escaños. Para ver otro triunfo del PSOE hay que remontarse al año 1989, con el exministro de Exteriores Fernando Morán como candidato, cuando los socialistas se hicieron con la victoria al cosechar 27 escaños y casi el 40% de los votos. El PSOE también ganó las primeras elecciones europeas que se celebraron en España, en el año 1987 después de la entrada del país en la Unión Europea un año anterior. En aquel momento, la candidatura de Fernando Morán consiguió 28 escaños y el 39,06% de los votos. VICTORIAS 'POPULARES' OTROS CUATRO AÑOS Por su parte, la última vez que ganó el PP estas elecciones europeas fue en el año 2014 con la candidatura de Miguel Arias Cañete. En aquel momento irrumpieron varios partidos y los 'populares' consiguieron la victoria con 16 escaños y el 26,09% de los votos, aunque sacaron dos diputados de diferencia a los socialistas, que ese año tuvieron 14 escaños. El PP también consiguió la victoria en la cita electoral anterior, la del año 2009, cuando su candidato Jaime Mayor Oreja cosechó 24 escaños y el 42,12% de los votos. En esta ocasión, el PSOE también se quedó muy cerca y obtuvo 23 diputados. Y en el año 1999, la candidatura del PP encabezada por Loyola de Palacio también ganó las elecciones con 27 diputados y casi el 40% de los votos. La mayor victoria 'popular' fue en el año 1994, con la candidatura encabezada por Abel Matutes, cuando el PP llegó hasta los 28 escaños y el 40,12% de los votos. IU, EL OTRO HISTÓRICO EN EL PARLAMENTO EUROPEO Al margen de los dos grandes partidos, Izquierda Unida ha sido la otra formación que casi siempre ha obtenido representación en estos comicios europeos, salvo en la cita electoral del año 2004, que fue la única ocasión en la que no consiguieron entrar. En las elecciones de 1987, la candidatura encabezada por el abogado Fernando Pérez Royo irrumpió en el Parlamento Europeo con tres escaños y el 5,25% de los votos. Ya en el año 1989 mejoró sus resultados con 4 escaños y el 6,06% de los votos. En 1994, Izquierda Unida se presentó también en coalición con Iniciativa per Catalunya' y con Alonso Puerta como cabeza de lista. En aquel momento subieron hasta los nueve escaños y el 13,44% de los votos. Este candidato también repitió en 1999 y bajó hasta los cuatro escaños y el 5,77% de los votos. Después de no conseguir escaño en 2004, Izquierda Unida se volvió a presentar en 2009 y consiguieron dos escaños y el 3,71% con la candidatura de Willy Meyer, que repitió en 2014 mejorando los datos hasta los 6 escaños y el 10% de los votos. En 2019, Izquierda Unida concurrió con Podemos bajo la denominación 'Unidas Podemos Cambiar Europa' en una lista encabezada por María Eugenia Rodríguez Palop, y que consiguieron seis escaños y el 10,07% de los votos. LA PRIMERA CITA DE PODEMOS Y LA ENTRADA DE CS Y VOX Las elecciones europeas de 2014 sirvieron como la primera cita electoral en la que irrumpió Podemos con la candidatura de Pablo Iglesias, cuya imagen era el logo de la papeleta. Llegó al Parlamento Europeo con cinco escaños y casi el 8% de los votos. Estos cinco diputados eran el propio Iglesias, Teresa Rodríguez, Pablo Echenique, Lola Sánchez Caldentey y Carlos Jiménez Villarejo. Ese año también entró Ciudadanos en el Parlamento Europeo con dos escaños y el 3,16% de los votos. Sus dos diputados fueron Javier Nart, que era el cabeza de lista, y Juan Carlos Girauta. Por su parte, Vox hizo su irrupción en la Cámara comunitaria en los comicios de 2019, con tres diputados y el 6,20% de los votos. LOS INDEPENDENTISTAS Y NACIONALISTAS Al tratarse de las únicas elecciones de circuncripción única de ámbito estatal, las formaciones independentistas y nacionalistas tienen que buscar alianzas para concurrir conjuntamente y sumar votos fuera de su comuniad de referencia. En 2019, ERC, Bildu, BNG crearon la marca 'Ahora Repúblicas' y consiguieron tres diputados. En 2014 solo se presentó ERC con dos escaños, mientras que en el año 2009 también concurrió y consiguió el escaño de Oriol Junqueras. En los comicios de 1987 y 1989, Eusko Alkartasuna, ERC y el PNG consiguieron un escaño con la candidatura de 'Por la Europa de los Pueblos'. Por su parte, en 2019 la candidatura de Carles Puigdemont también tuvo tres escaños de una coalición de Junts, PDeCAT y CDC. Antes, Convergència i Unió se presentaba en solitario con tres escaños en 1994, dos en 1989 y tres en 1987, y en 2004 en la coalición 'Galeusca (Galicia-Euskadi-Cataluña) con PNV y BNG y lograron dos escaños. El PNV también ha concurrido a estas elecciones de distinta manera, ya que en 2019 lo hizo junto a Coalición Canaria, cuando consiguieron un escaño. En 2014 y 2009 repitieron coalición con tres escaños en cada una de ellas. En 2004 con Galeusca y en 1989 bajo la Coalición Nacionalista, con un escaño. PARTIDOS COMO EL DE RUIZ MATEOS En total, hasta 14 grupos distintos, además de PSOE y PP, han conseguido representación en alguna de estas citas electorales desde 1987, destacando algunos partidos como el que creó el empresario José María Ruiz-Mateos, que consiguió hasta dos diputados en el año 1989. En concreto, el partido del accionista mayoritario de Nueva Rumasa se llamaba 'Agrupación Ruiz-Mateos' y en esa cita electoral consiguió el 3,84% de los votos. Los dos diputados fueron el propio Ruiz-Mateos y su exyerno Carlos Perreau de Pinninck. Ese mismo año también irrumpió en el Parlamento Europeo el Partido Andalucista, con el escaño de su cabeza de lista Pedro Pacheco. También han tenido representación formaciones como la extinta CDS, UPyD, Primavera Europea (coalición ecabezada por Compromís y Equo) o Herri Batasuna.

