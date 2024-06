Borrell celebra que España se sume a la demanda ante la CIJ de Sudáfrica contra Israel

El Alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha celebrado este jueves que España se sume a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Lo ha dicho en un acto de campaña del PSC en L'Hospitalet de Llobregat ante unas 2.000 personas, según el partido, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la alcaldesa de L'Hospitalet y senadora del PSC, Núria Marín. Borrell ha afirmado que España ha marcado una posición "extraordinariamente valiente y positiva al denunciar lo que está pasando en Gaza, al reconocer el Estado de Palestina y yendo a la Corte Internacional de Justicia". Ha dicho que "el mundo agradece" la posición que ha tomado España, y ha ejemplificado textualmente que en otros países no se entiende por qué Europa aplica una doble vara de medir en las guerras de Ucrania y de Gaza. GUERRA "MORAL" En este sentido, ha apuntado que la guerra en Ucrania tiene un componente geoestratégico, mientras que la de Gaza "tiene una dimensión moral, que quizás es más importante". "El palestino tiene que defender su estado por una razón simplemente moral, y esto no quiere decir que estemos contra el Estado de Israel", y ha añadido que todos los líderes europeos coinciden al apuntar que en Gaza ya ha habido demasiados muertos. LA ÚNICA SOLUCIÓN Para Borrell, la única solución posible es darles a los palestinos "su tierra, su estado, su dignidad y su libertad", y ha criticado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decline la solución de los dos estados pero no ofrezca ninguna solución. "El gobierno de Netanyahu dice lo que no quiere, pero no dice lo que quiere. Puede ser porque lo que quiere no se puede decir", ha añadido Borrell. CAPACIDAD DE DEFENSA Por otro lado, ha augurado que la guerra en Ucrania "no se va a acabar pronto" pero que no se puede abandonar al pueblo ucraniano. "No queremos la paz de los cementerios" y ha apostado por seguir ayudándoles para truncar las ambiciones imperiales del presidente ruso, Vladimir Putin, según él. Por ello, ha advertido de que el futuro de la UE no pasa solo por la integración económica, sino por "la capacidad de defensa" que hoy en día cree que no se tiene y que llama a construir. EXPERIENCIA EXCEPCIONAL Al final de su intervención, Borrell ha agradecido a Sánchez que le nombrara ministro de Asuntos Exteriores y, después, le diera la oportunidad de ser Alto Representante de la UE: "Ha sido una experiencia agotadora y excepcional que nunca te podré agradecer lo suficiente". Ha asegurado que ha llegado el momento de "hacer las maletas"; ha destacado la valía y experiencia política de la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera; ha alertado del auge de la extrema derecha, y ha recibido un largo aplauso que le ha emocionado.

