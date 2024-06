Puente acusa al juez Peinado de pasarse por el "arco del triunfo" la Ley del Poder Judicial tras la última providencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al juez que investiga a Begoña Gómez de pasarse "por el arco del triunfo" dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el artículo 245.1 y 248.1, como contestación a la última providencia emitida por Juan Carlos Peinado en la que responde a la carta de Pedro Sánchez asegurando que "no hay precepto alguno" que impida citar a Gómez en plena campaña electoral. "Pasándose por el arco del triunfo el art 245.1 y 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Quién da más?", ha manifestado Puente en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. En la publicación de redes sociales, el ministro ha incluido además dos fotografías de los artículos citados en los que se explica que la fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha preferido no pronunciarse al respecto al ser preguntado en la caseta del PSOE en las fiestas de Aluche (Madrid). "Nunca opino sobre las resoluciones judiciales y, en algunos casos, tampoco es necesario", ha manifestado ante los medios. El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha asegurado que "no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida" que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral. En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una "norma no escrita" consistente en no dictar resoluciones "susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral", en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.

