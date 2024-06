Disfrutar lidera el podio de los 50 Best por derecho propio

Pilar Martín.

Madrid, 6 jun (EFE).- Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro se han convertido en los reyes de la gastronomía mundial tras elevar a su restaurante, Difrutar (Barcelona), a la cima del podio de los premios 'The World's 50 Best Restaurants', donde también se ha subido el Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia), en segunda posición.

Pese a que en muchas quinielas figuraba que Diverxo (Madrid), de Dabiz Muñoz, podría subir directamente de la tercera posición en la que se encontraba en 2023 al número uno, al final ha descendido a la cuarta posición, por lo que la lista de los 50 Best no ha roto su tradición de hacer ganador al segundo restaurante de la edición anterior.

Entregados esta madrugada en Las Vegas (Estados Unidos), la tercera posición ha sido una de las grandes sorpresas ya que el restaurante parisino Table by Bruno Verjus ha subido de la posición 10 directamente al tercer cajón.

En la quinta posición, con una subida de un solo puesto, está uno de los mayores puntales de la gastronomía latina, Maido, del cocinero Mitsuharu 'Micha' Tsumura, un carismático cocinero que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos.

Para ir al sexto mejor restaurante del mundo habrá que volar hasta Nueva York porque allí está Atomix (octava posición en 2023), de Ellia Park y su esposo, el chef Junghyun 'JP' Park, que se han convertido en la máxima manifestación gastronómica de la cocina coreana.

El número 7 es el restaurante Quintonil (México), que ha subido desde el puesto 9 gracias al trabajo que están haciendo Jorge Vallejo y su esposa, Alejandra Flores, artífices de una cocina en la que reina la auténtica tradición mexicana.

Llegamos a la octava posición y nos encontramos a Alchemist (Copenhague, Dinamarca), de Rasmus Munk, que baja tres puestos en esta edición en la que en la novena posición se sitúa uno de los restaurantes que mayor salto han dado en este baile de números: Gaggand (Bangkok, Tailandia), que el año pasado se situaba en el número 17 del mundo.

Para comer en el décimo mejor restaurante del mundo habrá que visitar Buenos Aires (Argentina) porque allí está Don Julio, esta parrilla que abrió en 1999 como casa de comidas de barrio cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años. Hoy, este restaurante familiar lleva la cocina argentina por todo el mundo gracias no solo al cuidado de sus carnes, sino por su alianza con la agricultura orgánica y los productos locales.

Entre los españoles, Quique Dacosta (Denia, Alicante) es uno de los chefs que más se han superado en esta competición al escalar del 20 al 14 y por el contrario Elkano (Getaria, Guipuzkoa), baja del 22 al 28.

La nota triste de la noche es que dos españoles salen de la lista: Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), que en la pasada edición estaba en el puesto 81, y Ricard Camarena (Valencia), que estaba en el puesto 96.

En la segunda parte del listado, el que va del 51 al 100 y que se hizo público hace dos semanas, Enigma, Aponiente, Mugaritz figuran en los puestos 59, 72 y 81.

También figura el restaurante Enigma, de Albert Adrià (Barcelona), en el puesto 59, lo que le supone una importante subida ya que en 2023 estaba en la posición 82.

El siguiente por posición es Aponiente (Puerto de Santa María, Cádiz), el triestrellado restaurante del cocinero gaditano Ángel León que está en el puesto 72, después de que en la edición del año pasado fuera el 64.

Por último, en esa segunda mitad de la lista está Mugaritz (Errenteria, Guipuzkoa), de Luis Andoni Adúriz, que se sitúa en el puesto 81. Este restaurante ha sufrido una caída de 50 números al estar en 2023 en la posición 31.

Durante la gala se ha nombrado con el título de 'Best of the Best', otorgado a los restaurantes que han ocupado el número uno, al Central (Perú), quien entra a formar parte de este club del Olimpo gastronómico con el Bulli (España), El Celler de Can Roca (España), Noma (Dinamarca) o Mirazur (Francia), entre otros.EFE

pmv/ros