Cañas (Cs): "El 10 de junio volveremos a empezar, será el renacimiento de Cs a nivel nacional"

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha augurado que el 10 de junio, tras los comicios, su formación renacerá tras haber desaparecido del tablero político en Catalunya y en el resto de España: "El 10 de junio volveremos a empezar. Será el renacimiento de Cs a nivel nacional". "Vamos a seguir en Europa para volver a empezar en España", ha sostenido en una entrevista de Europa Press, en la que ha asegurado textulmente que el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CIS), que no prevé representación de Cs en el Parlamento Europeo, está 'troleado' porque las primeras encuestas sí que auguraban la entrada de la formación en la eurocámara. "Es imposible que durante la campaña hayamos perdido voto. Imposible de toda imposibilidad. O mentían antes o mienten ahora, y yo creo que mienten ahora. Los resultados lo demostrarán", ha afirmado el candidato, que se ha mostrado esperanzado y muy ilusionado por, ha dicho, recuperar la confianza que les dieron los ciudadanos en su momento. Asimismo, ha criticado que se planteen las elecciones europeas como plebiscitarias entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sostenido que en el pleno del Parlamento Europeo nadie va a hablar ni de Sánchez ni de Feijóo, aunque ha añadido: "Hombre, de Begoña (Gómez) igual ahora sí. O de Koldo, porque Koldo ya es un tema europeo". SEGUNDA CARTA DE SÁNCHEZ Respecto a la carta a la ciudadanía que Sánchez publicó el martes, en la que tachó de montaje las acusaciones a su esposa, Begoña Gómez, y consideró que se trata de un intento de interferir en las europeas, Cañas ha criticado que la misiva "elude la responsabilidad del presidente a la hora de dar explicaciones sobre un hecho muy grave". También ha acusado a Sánchez de ejercer un ataque directo al poder judicial, a su juicio, con el objetivo de "señalar a un complot de la ultraderecha" para ganar las elecciones europeas, y ve en el presidente un desprecio a la división de poderes y una voluntad de control de los mismos. ISRAEL Y EUROPA Preguntado por el reconocimiento del Estado palestino, Cañas ha defendido, textualmente, la existencia de dos estados --Palestina e Israel-- con capacidad de poder convivir y de empezar a trabajar en una resolución a largo plazo, aunque ha criticado que la decisión del Gobierno de reconocer a Palestina se debe a la voluntad de "quitarle la bandera palestina a Sumar y a Podemos". En este sentido, ha tachado de irresponsable al candidato del PSC, Javi López, por llamar genocida al Estado de Israel en el debate de TV3 del martes, y ha sostenido que el Gobierno debe determinar el impacto de sus decisiones en las relaciones con otros países, y ha añadido: "No es no incomodar, es que uno tiene que ser responsable de las decisiones y medirlas". "Se le puede acusar (a Israel) de muchas cosas. ¿De crímenes contra la humanidad? Totalmente, de eso seguro. ¿De genocidio? Yo creo que no", ha zanjado. Finalmente, ha señalado a una hipotética escalada bélica como amenaza externa a Europa, para la que abogado por aumentar el gasto militar para que Europea sea capaz de defenderse, y ha apuntado como amenaza interna a "las amenazas a la democracia liberal" que cree que representa Pedro Sánchez. "La ultraderecha quiere lo mismo que Pedro Sánchez, a mí me parecen igual de peligrosos. Bueno, más Pedro Sánchez porque está en el Gobierno y en el control de las instituciones", ha concluido.

