Belarra pide el voto para "poner en pie una izquierda que haga frente a estas derechas"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido el voto para su formación en las elecciones europeas para "poner en pie una izquierda que le haga frente a estas derechas" y que permita construir una "Europa de paz". Así se ha expresado este jueves Belarra en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, antes de participar en una mesa informativa sobre las elecciones del 9J junto con la candidata a las elecciones europeas María Teresa Pérez. "No solo nos estamos jugando el próximo domingo si queremos una Europa de paz o si vamos a seguir profundizando en una Europa de la guerra, en una economía de guerra que va a volver a traer los recortes, sino que lo que nos estamos jugando es qué izquierda va a quedar para la próxima década en nuestro país. Si somos capaces de poner en pie una izquierda que le haga frente a estas derechas o sino va a ser imposible pararles los pies", ha aseverado. En este sentido, ha señalado que el PSOE es "plenamente consciente de los problemas" de España, pero le ha acusado de no estar "dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para transformar y para aplicar los cambios que necesita la gente". Por contra, ha defendido que Podemos es "una fuerza que está dispuesta a transformar". "Sabemos muy bien el precio que nos van a hacer pagar por esos cambios, pero nosotras estamos dispuestas a asumirlo", ha aseverado. Al respecto, Belarra ha apuntado que "lo contrario" a los cambios se está viviendo en localidades como Alicante, donde "cuando gobierna el Partido Popular se desbloquean todos esos megaproyectos urbanísticos que destrozan el medioambiente, el paisaje y que además sirven para la especulación y para la corrupción". "En este momento, el Partido Popular está allanando el camino, eliminando todas las garantías de transparencia y de lucha contra la corrupción que construyó Podem en las pasadas legislaturas para poder volver a robar", ha alertado. Ante esta situación, Belarra ha sostenido que "no cabe ni resignarse ni no hacer nada", sino que ha instado a la ciudadanía a "movilizarse y activarse". "Necesitamos una izquierda valiente que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo