Ayuso y Almeida llaman a movilizarse "contra los bulos y a favor de la democracia": "Si vamos a votar, ganamos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han pedido este jueves a los españoles que se movilicen en las elecciones europeas de este domingo "contra los bulos y a favor de la democracia". "Si vamos a votar, ganamos", han expresado. Acompañados de la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolores Montserrat, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, los líderes 'populares' madrileños han participado en el acto de precierre de campaña de las elecciones europeas en la plaza de Callao de la capital. Ayuso ha pedido el voto contra un Gobierno de España que tiene "escándalos diarios" y que realiza "un dispendio absoluto en asesores, en ministerio y en palacios", además de utilizar "todos los poderes del Estado" al servicio del Gobierno "sin respeto a la separación de poderes y con activistas en las instituciones". "¿Cómo se puede hablar de fachas con toga sin que pase nada? ¿Qué forma de tratar así al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la democracia? La democracia española que hemos levantado entre tantas generaciones. ¿Cómo se permite esto?", se ha preguntado la presidenta, quien ha cargado contra las "ruedas de prensa sin preguntas" y la información "por Twitter". Frente a ello, ha reivindicado que este domingo la papeleta del PP con Dolors Monserrat a la cabeza es "el principio del fin del disparate" que vive España. Llama a hacerlo "sin dividir el voto" y ha subrayado que eso es lo que quiere Sánchez, "un centro derecha dividido para ellos mantenerse". "Pues no, vamos a estar más unidos que nunca, vamos a unir el voto en torno al Partido Popular para ser esa alternativa", ha reivindicado, a la vez que ha pedido a los españoles votar para que los 'populares' obtengan una "amplísima mayoría que le demuestre al proyecto de Pedro Sánchez que tiene los días contados y que no todo vale". "NO IR A VOTAR, ES UN VOTO A SÁNCHEZ", AVISA ALMEIDA Desde el centro de la ciudad, el alcalde ha asegurado que el PP va a ganar "por Madrid, por España y por Europa" y ha avisado de que "no ir a votar, es un voto a (Pedro) Sánchez". "Ir a votar al Partido Popular es un voto contra los bulos. Ir a votar al PP es un voto a favor de nuestra democracia. Ir a votar al PP es un voto a favor de nuestro Estado de Derecho. Ir a votar al Partido Popular es un voto a favor de que estamos hartos de la máquina de infamia que está en el Palacio de la Moncloa y que estamos absolutamente hartos de la sanchosfera", ha reivindicado. Así, ha recordado que son los españoles lo que tienen en su mano "derrotar" a Sánchez y "devolverle" su carta. "Nosotros no vamos a escribir cartas, vamos a ejercer el derecho básico de la democracia, que es votar", ha subrayado. En su discurso, el alcalde ha hecho alusión a su cercanía a la Gran Vía, la segunda calle más transitada de Europa, y que considera que es "la metáfora perfecta de lo que quiere el PP en España, en Madrid y en Europa". "Una avenida amplia, donde van gente de todas las procedencias, de todas las creencias, de todas las ideologías, de todas las lenguas, de todos los acentos, pero que conviven siendo diferentes, exactamente lo contrario del muro de Pedro Sánchez", ha detallado el primer edil. En la misma línea, ha defendido que Madrid "no quiere incriminar, señalar ni hostigar", además de que "no quiere el fango". "Madrid sigue queriendo ser la ciudad libre y abierta que quiere jugar el papel que tiene que jugar en Europa a través de España, porque nuestro proyecto es el de una España fuerte en una Europa fuerte, y no hay ningún otro partido que tenga este proyecto", ha aseverado. Considera que al PSOE de Pedro Sánchez España "no le interesa nada" y lo que quiere es "una Europa débil". "No es lo mismo estar en Bruselas que estar en Waterloo. Y él no cree en una Europa fuerte, porque si creyera en una Europa fuerte, defendería a los españoles y no a sí mismo. Defendería al campo y no a sí mismo, a los agricultores, a los pescaderos y a los ganaderos", ha valorado.

