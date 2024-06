Abascal se desmarca de las dudas del PP sobre informe de la UCO de Gómez y lo equipara con cuestionar a los jueces

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desligado este jueves de las dudas expresadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso de Begoña Gómez, al tiempo que las ha equiparado con el "cuestionamiento" de Pedro Sánchez a los jueces. Durante la jornada, Feijóo ha señalado que el informe de la UCO, que se conoció la semana pasada e indicaba que no había delito en los hechos investigados, "estaba recortado y fue una filtración, no se sabe de quién". Ante los medios de comunicación a su llegada a un mitin en Almería, Abascal ha tildado de "error" cuestionar a los profesionales de la UCO, igual que "cuestionar a los jueces en este momento". "Y por lo tanto, si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están haciendo lo mismo en este momento, creo que se equivocan profundamente", ha agregado. El líder de Vox ha puesto el foco en la citación para declarar como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a Gómez para censurar que la respuesta del presidente es "absolutamente inaceptable". "Una huida hacia adelante", ha subrayado. EXPLICACIONES En esta línea, ha pedido a Pedro Sánchez "menos fotitos a lo Kennedy con su mujer en los actos y menos chulería" y más dar explicaciones sobre la vinculación de su esposa con empresas. "Basta ya de cartitas en las que no da ninguna explicación a los españoles, lo que tiene que hacer es darlas", ha añadido. Ahora, según Abascal, Vox entiende "la prisa" de Sánchez "para controlar la Justicia, su rabia por atacar ahora a los jueces independientes, por intentar controlarlos". Pero, según ha garantizado, su partido "no se va a callar". En el acto también ha participado el presidente de Vox en Almería, Juan José Bosquet, para quien su partido "es la única alternativa" para los electores y Abascal "un rayo de esperanza para nuestra patria". "Todos los que aquí, estamos hemos estado dando la batalla por el bien de España y es por eso por lo que nos van a oír", ha dicho para animar a sus seguidores a "votar bien" el 9 de junio. Las perspectivas de Vox para las elecciones europeas son favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que ha explotado sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Asimismo, pretende estimular a los abstencionistas.

