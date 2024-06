Rubèn Peris: "El ciclismo femenino está subiendo y la Volta no puede quedarse al margen"

Barcelona, 5 jun (EFE).- El presidente de la Volta Ciclista a Cataluña, Rubèn Peris, destacó en una entrevista a EFE antes de la primera edición de la Volta femenina por etapas, que se disputará del 7 al 9 de junio, que "el ciclismo femenino está subiendo" y la competición "no puede quedarse al margen de este crecimiento".

"Una de las cosas que nos impulsa y motiva es ver que el ciclismo femenino está subiendo y, por lo tanto, la Volta no puede quedarse al margen de este crecimiento. Tenemos que ayudar a que esto tire hacia delante y vaya a más. Queremos apoyar al ciclismo femenino", afirmó.

Peris recordó que la primera prueba femenina de la Volta (2018) se incluyó dentro de la última jornada de la carrera masculina en Montjuïc, pero pronto se optó por crear una competición aparte, porque "el ciclismo femenino tiene personalidad propia y merecía un circuito distinto".

Nació entonces la reVolta, una carrera de un día que se celebró en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) durante tres ediciones (2021-2023), aunque la organización tuvo "siempre la idea de hacerla crecer". Un salto que finalmente pudieron dar este año gracias a la colaboración y la financiación institucional de la Generalitat de Cataluña, las diputaciones y los ayuntamientos implicados.

"No podíamos hacer castillos en el aire. Somos una entidad sin ánimo de lucro y no hemos querido tirar adelante el proyecto hasta que no hemos tenido el presupuesto asegurado", afirmó Peris, quien desveló que el presupuesto de este año para la Volta masculina y femenina ha rozado los dos millones de euros.

Con todo, el máximo responsable de la Volta lamentó "la falta de implicación privada de las empresas de Cataluña", y aseguró que están "aplicando la experiencia" organizativa que otorgan las 103 ediciones de la Volta masculina en esta primera edición femenina.

"Estamos trabajando de la misma manera. Para nosotros, la Volta tiene dos ruedas: una masculina y una femenina. Pero el trabajo y la implicación son los mismos. Es más, el equipo de televisión que retransmitirá la Volta será el mismo que en marzo", detalló.

Peris remarcó que han intentado diseñar "un recorrido duro y atractivo", con presencia de la alta montaña en la segunda jornada con el ascenso a la collada de Toses (1ª categoría) y el final en alto en La Molina (1ª), un clásico de la prueba masculina.

El director de la Volta comentó que la presencia de corredoras de primer nivel, como la triple campeona mundial Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), supone "un orgullo" y "una prueba del trabajo bien hecho", pero sobre todo ayudará a "subir el listón del ciclismo catalán" y a que "las niñas se vean reflejadas (en estas ciclistas), quieran ir en bici y competir". EFE

