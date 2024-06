Ribera insta a votar "en masa" al PSOE, "único capaz de frenar la ultraderecha, la exclusión, el odio y la mentira"

La candidata número uno del PSOE a las próximas elecciones europeas, Teresa Ribera, ha animado a ir a las urnas el 9 de junio a votar "en masa" al PSOE, "único partido que es capaz de frenar a la ultraderecha, a la exclusión, al odio, a la mentira; que es capaz de evitar la regresión que representan y defienden sin ningún pudor y a esos otros, que escondidos detrás, no tienen más opinión ni objetivo que derrocar, sea como sea, el Gobierno y el presidente legítima y democráticamente elegido por nuestro país". En un mitin en Benalmádena (Málaga), con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Ribera ha asegurado que el PSOE es "el único partido que se presenta a las elecciones que tiene un programa de verdad" y que quiere "hacer una análisis honesto de los grandes desafíos que tiene Europa". "¿Dónde están los demás? Acobardados, callados, con un programa que es secreto, dicen unos, con un programa que es una vergüenza, un atentado a todos y cada uno de los valores europeos", ha dicho la candidata, quien, no obstante, ha advertido de "no menospreciar lo que está pasando; no penséis que estos son cantos de sirena, que ya se les pasará, porque no se les pasará". Para Ribera, "frente a esos que se presentan con un programa del odio, de los muros, de la exclusión, de las fronteras, de los recortes, de la limitación de derechos; o esos otros que no tienen programa ni principios, solo barro y fango, vamos a defender los derechos, la honestidad, la transparencia, la realidad". "Frente al fango, frente a la miseria, frente a lo burdo como estamos viendo estos días que ocurre en nuestro país. Frente a ese acoso permanente, tolerado por algunos, hay que decir alto y claro, no pasarán, no pasarán", ha incidido, añadiendo que "no pasarán" tampoco para ir contra "la igualdad de oportunidades"; "no hay ideología de género, sino igualdad de derechos entre las españolas, entre las europeas". Ha lamentado que quieren "tomar las instituciones europeas sin comisión, sin derechos, sin fondos, sin ciencia, sin conocimiento, sin respeto, con insultos, fango". "¿Dónde va Europa con ese plantel?", se ha preguntado Ribera, al tiempo que ha criticado que "no tienen ni siquiera una mínima idea de cómo sacarnos adelante con los grandes problemas que tenemos". Según ha apuntado, "ni es correcto el diagnóstico, ni hay propuesta de solución, ni hay respeto, ni diálogo, ni voluntad de nada más que elevar muros excluyentes e insultar a la gente, contar mentiras sin pudor", frente a lo que ha insistido en que "el modo en que los demócratas y progresistas, las zurdas y los zurdos, resolvemos nuestras cuitas" es "votando en masa" al PSOE. Ha destacado la candidatura socialista que ha calificado de "espectacular, como lo es este partido" y ha apelado a estar "los más posibles, porque cuantos más seamos, mejor lo haremos, más capacidad tendremos para que nos oigan, para defender, para construir, para seguir avanzando en un futuro que ha de ser progresista, luminoso, lleno de oportunidades, convivencia, paz y tranquilidad para todos". También ha asegurado que "no pasarán" los que "se pasean presumiendo de su voluntad de hacer implosionar la Unión Europea" y ha defendido que la economía "funciona" en España y las políticas puestas en marcha por los gobierno socialistas, refiriéndose a la decisión del Tribunal Constitucional de confirmar la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo'. "Hoy, frente a los que presumen de querer imponer restricciones a los derechos, a las libertades, decirnos cómo queremos querer, cómo queremos vivir, queremos defender más y mejor que nunca nuestro modelo de convivencia, solidaridad, paz y respeto entre todos; hoy celebramos la diversidad, la alegría y nuestro compromiso con una sociedad que progresa", ha dicho. También ha aludido al Día del Medio Ambiente y ha animado a celebrar "que lo mejor que podemos garantizar, lo mejor que podemos hacer para asegurar un mejor futuro para todos es precisamente cuidar nuestro entorno, el medio ambiente". "Diversidad, biodiversidad, respecto, presente y futuro", ha apostillado. Según Ribera, "la educación y la sanidad, nuestros derechos, no pueden ser sus negocios" y ha manifestado que "importan las políticas comprometidas con las personas", refiriéndose al acceso a la vivienda y a medidas implantadas que "nos va a permitir seguir disfrutando de nuestro país, de nuestra economía, garantizar un futuro para los jóvenes, ya se dedique uno a la agricultura, ya se dedique otro a los servicios". También ha asegurado que "esa democracia que representa Europa, esa convivencia que tenemos en Europa, ese respeto a los derechos humanos, a las libertades, los derechos humanos, un orden internacional basado en reglas, donde sabemos que la estabilidad depende de que a la gente le vaya bien, requiere no ser cobarde, ser valiente y defender coherentemente dentro y fuera de nuestras fronteras los mismos valores". "Y fuera de nuestras fronteras, ya sea en una zona o en otra, ya sea en Ucrania o ya sea en Palestina, nos sentimos profundamente orgullosos de poder decir con la cabeza bien alta que no se puede bombardear a la población civil, que los derechos humanos, que el respeto a la Carta de Naciones Unidas debe aplicarse en todas partes", ha apelado. Por su parte, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales y candidato oficial del PES, Nicholas Schmidt, ha asegurado que "el PSOE es un ejemplo para nosotros en Europa, por sus políticas progresistas y su contención de la extrema derecha". "España es diversa y Europa también", ha continuado y se ha mostrado convencido de que "por eso vamos a ganar estas elecciones". "Queremos más Europa, una Europa social, sostenible, igualitaria y justa", ha señalado.

