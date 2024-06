Ribera acusa al PPE de "traicionar a los europeístas" al diferenciar entre "una ultraderecha buena y una mala"

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del 9J, Teresa Ribera, ha acusado al PP europeo (PPE) de "traicionar a los europeístas" por diferenciar entre una ultraderecha "buena" y una "mala". De esta manera se ha expresado la dirigente socialista en el acto central de campaña del partido en Baleares, celebrado este lunes en Palma, donde ha criticado el "blanqueamiento" que, a su juicio, hacen los 'populares' de estos postulados políticos. En ese sentido, ha pronosticado que si los conservadores y los democristianos suman mayoría con la ultraderecha en el Parlamento Europeo, pactarán para "dar marcha atrás" e "implosionar el proyecto europeo desde dentro". Ribera ha censurado que haya formaciones políticas que se presenten a estos comicios con programas en los hay "polarización, violencia y pretenden levantar muros", y que con ellos "aspiren a ser mayoría en Europa". Asimismo, se ha referido al encuentro que organizó Vox en Madrid, y en el que participaron diferentes dirigentes de otros países y formaciones políticas, como la "internacional ultra" que "busca chivos expiatorios" y frente a la ciencia y el conocimiento en el cambio climático "oponen el negacionismo y la demagogia". Ribera ha reprochado que el presidente de Argentina, Javier Milei, asistiera a esa convención para "denigrar" la justicia social del Estado español y la UE, algo que ha resaltado como la "gran aportación de los socialdemócratras" en Europa. EN JUEGO LA "CARA OCULTA DEL SUEÑO AMERICANO" "Nadie se puede pagar individualmente un tratamiento médico complejo, esa es la cara oculta del sueño americano y eso es lo que está en juego el 9J", ha defendido. Por eso, ha recalcado que la sociedad "se ha acostumbrado" al "sueño europeo", que "ha costado décadas mejorar", y ha insistido que "hay formas de convivencia a las que no se puede renunciar", por lo que ha apelado a la movilización del voto socialista para el próximo domingo. "El 9J ni casa, ni playa, ni pereza, hay que decir no alto y claro en las urnas", ha exhortado. La todavía ministra ha argumentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene ni proyecto, ni programa", algo que ha ejemplificado con el anuncio este lunes de una posible moción de censura tras las elecciones europeas, por lo que, a su parecer, "lo único que les mueve es "sacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Otro de los puntos en los que ha puesto énfasis ha sido en la diferente gestión de la crisis financiera y la crisis generada por la COVID-19, por lo que ha reivindicado que a los socialistas "no les digan cómo gestionar los derechos y los servicios". De igual modo, ha incidido en algunas de las medidas desarrolladas en Baleares durante la pasada legislatura como la creación de la ecotasa o la protección de diversos espacios naturales del archipiélago. Antes de la intervención de la cabeza de lista, han participado en el mitin socialista la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y la candidata del PSIB al 9J Alícia Homs. Armengol ha puesto en valor algunas de las medidas aplicadas en las legislaturas que estuvo al frente del Ejecutivo balear y que se coordinaron con el Gobierno central, como el caso de la Ley balear de Cambio Climático o la Ley para la eliminación de los plásticos de un solo uso. También ha elogiado de Ribera su "apuesta firme" por el transporte público al promover la gratuidad. La presidenta del Congreso ha contrapuesto la gestión de la ministra a la del nuevo Govern, del que ha mencionado iniciativas como el plan de elección de lengua en la educación, la intención de derogar la Ley balear de Memoria Democrática o la aprobación del Decreto de Simplicación Administrativa, una tendencia que ha señalado que le recuerda al "PP de siempre", de los expresidentes Gabriel Cañellas y José Ramón Bauzà. Por su parte, Homs ha apelado a los jóvenes, una generación "crecida entre crisis", a los que ha pedido que continúen la lucha por asuntos como el cambio climático, la igualdad y por la paz, para que "no se normalice el modelo de la derecha en la UE" y se "asuman sus postulados". Por todos estos motivos, ha pedido una "movilización masiva" para que la socialdemocracia lidere la UE a partir del 9J.

