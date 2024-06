Gamarra llama a votar al PP como "respuesta" a la "corrupción" que "cada día está más claro" que "reside en Moncloa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha animado este martes a votar a su partido en las elecciones al Parlamento europeo de este próximo domingo, 9 de junio, como "respuesta" a la "corrupción" que, en su opinión, "cada día está más claro" que "reside en La Moncloa", la sede de la Presidencia del Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez. La 'número dos' del PP se ha pronunciado así en un acto con empresarios de playas en Torremolinos (Málaga) en el que ha llamado a votar este domingo, entre otros motivos, como "respuesta contra la corrupción que estamos viviendo en nuestro país". "Cada día tenemos más claro que, con tanto ruido, con tanto escándalo, lo único que se intenta tapar es la corrupción que asedia al Gobierno de España, al Partido Socialista y a la Moncloa", ha argumentado en esa línea Cuca Gamarra, quien ha aseverado que esa "corrupción" tiene su "sede social" y su "domicilio" en el Palacio de La Moncloa. La dirigente del PP ha acusado a los socialistas de montar "tanta bronca" y de enfrentarse "con todo el mundo" para "tapar sus problemas de corrupción", y al respecto ha augurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "seguro" que "ya tendrá preparada" alguna "bronca" este martes "porque tiene que tapar" que el presidente de Adif, Ángel Contreras, tiene que ir a la comisión de investigación constituida en el Senado a declarar al hilo del 'caso Koldo', para que dé "explicaciones de quién es el que da las instrucciones de cómo se apañan los contratos" en el administrador de infraestructuras ferroviarias. Cuca Gamarra ha remarcado que el "máximo responsable" del ministerio del que depende Adif, y "quien nombró" al presidente, "es el ministro de Fomento", que además "mantiene" y "no cesa" a dicho alto cargo, por lo que Óscar Puente es "quien debería dimitir por estar permitiendo que la corrupción siga" en el Ministerio de Transportes, donde la corrupción "no es el pasado", vinculado a la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento, sino que "se está practicando" también actualmente, según ha sostenido. EL CASO DE BEGOÑA GÓMEZ Además, la secretaria general del PP ha señalado que "no queda ahí la corrupción" que afectaría al Gobierno, y "cada día tenemos más datos de la cadena de favores que impulsa la mujer del presidente", Begoña Gómez, "para que esos empresarios a los que favorece en licitaciones públicas del Gobierno de España con fondos europeos, luego le favorezcan a ella en sus negocios personales". "De eso es de lo que tiene que dar explicaciones Pedro Sánchez", porque "los negocios de la mujer del presidente están siendo investigados en los juzgados de nuestro país", y "ya la Fiscalía Europea está pidiendo explicaciones de los negocios" de la esposa del jefe del Ejecutivo, según ha incidido Cuca Gamarra antes de agregar que "cada día tenemos más informaciones de que ese máster en una universidad pública" ha "favorecido" a Begoña Gómez y "le ha permitido hacer negocio para ella misma". Así, la dirigente del PP ha alertado de que "esa plataforma que ella (Begoña Gómez) ha conseguido de manera gratuita no era para una universidad, sino que era para ella, para enriquecerse ella", y de que "se están captando empresas para su plataforma, para beneficiarse ella personalmente". "¿CUÁNDO VA A DIMITIR PEDRO SÁNCHEZ?" "Cada vez está más claro que la corrupción reside en la Moncloa", ha insistido en proclamar Cuca Gamarra, que ha recordado que Pedro Sánchez justificó la moción de censura que presentó hace ahora seis años contra el entonces Gobierno de Mariano Rajoy "para luchar contra la corrupción", tras lo que ha añadido que "la pregunta que le hacemos" ahora al presidente socialista es "cuándo se va a ir de la Moncloa, cuándo va a dimitir". "Porque, si tenía que llegar al Gobierno para luchar contra la corrupción; hoy, cuando la corrupción está en su propia casa, le afecta a él directamente, lo que debiera de hacer es dimitir", ha razonado Cuca Gamarra antes de apostillar que desde el PP saben "perfectamente" que Pedro Sánchez no va a dar ese paso, por lo que "la respuesta la tenemos todos en las urnas" este próximo domingo, "votando al Partido Popular, censurando a Pedro Sánchez con el voto" al PP. Esa, según ha defendido Cuca Gamarra, "es la manera de exigirle explicaciones" al presidente del Gobierno y de "acercar unas próximas elecciones", y de decirle al líder socialista "que basta ya, que estamos hartos". La secretaria general del PP ha realizado así un llamamiento a "todos aquellos que estamos hartos de que nos mienta Pedro Sánchez, de levantarnos por la mañana y ver nuevos capítulos y nuevas informaciones sobre la corrupción que acorrala a la mujer del presidente del Gobierno, al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista", a que "nos unamos" este domingo "votando al Partido Popular", para que "así podemos poner fin a esta etapa y abrir una nueva" de "ilusión" y "prosperidad", para "apoyar desde el Gobierno de España" al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno, al de la Diputación de Málaga --también en manos del PP--, y a "las alcaldías donde el PP está haciendo las cosas bien". Cuca Gamarra ha concluido augurando que Pedro Sánchez "no va a poder tapar todos los problemas que tiene con la justicia en estos momentos por la corrupción", que "el Estado de Derecho va a funcionar", y que el presidente "no se va a poder situar por encima de la ley", de forma que "tendrá que rendir cuentas ante la justicia más pronto que tarde". "De momento, va a tener que rendir cuentas en las urnas el próximo domingo, y ahí es donde los españoles podemos dictar sentencia y podemos empezar a mandarlo a su casa", ha concluido sentenciando la secretaria general del PP.

