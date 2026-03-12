Juan Bravo acusa al Gobierno de ir "tarde" con las medidas antiinflacción: los precios han subido un 43% desde 2018

El dirigente del Partido Popular Juan Bravo ha defendido que las acciones propuestas por su formación favorecerían de forma directa a 16 millones de ciudadanos, en particular a quienes disponen de rentas más bajas, frente al encarecimiento de la energía y los productos básicos. Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, ha advertido sobre la urgencia de adoptar soluciones integrales que mitiguen el impacto económico del incremento de precios, argumentando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con lentitud ante este escenario. Según publicó Europa Press tras su intervención en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, Bravo insistió en que desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el costo de la vida en España, medido por la evolución de la cesta de la compra, ha aumentado un 43 por ciento.

De acuerdo con Europa Press, Bravo ha calificado de tardía la respuesta del Ejecutivo frente al problema inflacionario, especialmente en relación con el aumento de precios derivado de la escalada del precio internacional del petróleo y la electricidad. En este sentido, el dirigente popular propuso medidas concretas como la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre los productos esenciales y la energía, así como la deflación del IRPF en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) y del coste de la factura eléctrica. Planteó que la prioridad es apoyar a los colectivos más vulnerables, aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación y a los suministros básicos.

El medio Europa Press detalló que Bravo reclamó la aplicación de un “IVA cero” para determinados productos de primera necesidad, junto con una bajada general del IVA aplicado a los bienes de la cesta de la compra. Sobre este punto, Bravo insistió en la necesidad de dar prioridad a los hogares con menor poder adquisitivo ante la presión que implica el encarecimiento de la energía sobre el presupuesto familiar.

En lo referente a la colaboración política, Bravo dejó claro que el Partido Popular no se ha opuesto a los encuentros con el Gobierno para analizar acciones contra la inflación, señalando que su partido permanecerá abierto a reuniones orientadas a beneficiar a la ciudadanía. No obstante, remarcó un límite al afirmar que el PP no participará “para blanquear al Gobierno”, argumentando que esas funciones corresponden a los socios parlamentarios del Ejecutivo. Según indicó Europa Press, el vicesecretario recalcó que el PP está dispuesto al diálogo “si es para hablar de los españoles”, priorizando las necesidades reales del país frente al debate político.

Bravo ligó la urgencia de adoptar medidas a los efectos que la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán tendría sobre los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, sobre los precios internos de la energía y los alimentos. Según destacó Europa Press, el dirigente popular advirtió sobre el impacto directo de la crisis internacional en la economía doméstica española, lo que incrementa la presión sobre familias y empresas ante la subida de costes.

En su intervención en Antena 3, recogida por Europa Press, Bravo especificó que su partido ha elaborado un plan de actuación integral ante la emergencia energética con el objetivo de proteger tanto a las familias como a las empresas frente al incremento de costes. Defendió la necesidad de que la respuesta estatal sea de carácter global, no solo mediante decisiones aisladas, sino mediante una estrategia coordinada que afronte las distintas vertientes del problema.

Bravo criticó el ritmo y las prioridades del presidente Sánchez, a quien acusó de dedicar tiempo a discursos que, a su criterio, no se traducen en soluciones para los hogares y negocios que padecen el encarecimiento de los servicios básicos. Según publicó Europa Press, el portavoz económico del PP consideró que las propuestas de su partido suponen una respuesta más rápida y eficaz ante la crisis de precios.

Además, el dirigente insistió en que las medidas propuestas por su formación política responderían a la situación de emergencia social y económica, permitiendo aliviar la presión sobre el presupuesto de los hogares y ofreciendo herramientas a las empresas para enfrentar el contexto de crisis. Según la información recogida por Europa Press, Bravo enfatizó la importancia de reducir la carga fiscal, especialmente en un momento de crisis energética, y afirmó que implementar el plan integral presentado por el PP podría traducirse en un beneficio palpable para 16 millones de personas en el país.