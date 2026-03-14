El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Aunque la solvencia económica en los hogares españoles mejoró en 2025, muchas familias siguen teniendo problemas para pagar gastos esenciales como los de transporte o alimentación, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La asociación señala que el 45% de los hogares ya tienen dificultades para hacer frente a los costes relacionados con el coche, una realidad que amenaza con agravarse por el impacto de la guerra en Oriente Medio en el precio de los carburantes.

La falta de poder adquisitivo también se nota en la calefacción para el 33% de los españoles y el 40% en la compra de carne y pescado. Durante 2025, el índice de solvencia familiar elaborado por la OCU ha experimentado una leve mejoría, pasando de 47,4 a 47,8 puntos. Este avance, observado por tercer año consecutivo, se basa en las respuestas de 3.907 familias de entre 25 y 79 años distribuidas en diferentes comunidades autónomas.

Según la organización Extremadura, Canarias y Baleares presentan los índices de solvencia más bajos, por debajo de los 46 puntos. Por el contrario, el País Vasco lidera el ranking con 50 puntos, seguido por Castilla y León y La Rioja. Aunque el porcentaje de familias con alto confort financiero ha crecido hasta el 43%, persiste un 13% con graves dificultades para afrontar cualquier gasto y un 44% con problemas en partidas específicas.

El estudio revela que a un 61% de los encuestados les resulta complicado ahorrar y que el 59% encontró dificultades para costear las vacaciones en 2025. Al analizar los gastos específicos, los tratamientos dentales encabezan la lista de partidas más difíciles de afrontar: el 49% de las familias lo señaló así. Siguen en la clasificación los gastos en gafas y audífonos (45%), automóvil (45%), hipoteca (42%), salud mental (41%), calefacción (33%) y suministros básicos como gas, luz y agua (29%).

Hombre repostando su coche (Unsplash).

Respecto a la alimentación, el 40% de las familias declaró problemas para permitirse carne o pescado, el 31% mencionó dificultades con frutas y verduras, y el 25% con productos como pan, pasta, arroz, aceite y lácteos.

La OCU pide reducir impuestos y acuerdos en vivienda

Frente a este panorama, la OCU solicita al Gobierno que elimine el IVA para los alimentos esenciales, entre ellos la carne y el pescado, que actualmente están gravados en un 10%. La organización de consumidores propone reducir el impuesto del 4% al 0% para ayudar a los consumidores ante la posible subida del IPC derivada de la situación internacional. En materia de vivienda, la OCU recuerda la importancia de facilitar acuerdos con los bancos para que las familias puedan renegociar sus hipotecas mediante ampliaciones de plazo o moratorias si tienen problemas de pago.

La guerra en Irán ya ha provocado un aumento significativo de los precios de la energía, elevando el riesgo inflacionario en España y anticipando subidas de precios en la cesta de la compra, como ya ha adelantado el Ministerio de Economía al presentar este viernes el dato del IPC para febrero. Los contratos europeos de gas natural en Ámsterdam (TTF) subieron más del 40% tras ataques a instalaciones en Qatar, mientras que la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el 20% del crudo mundial, amenaza con encarecer aún más el petróleo. Según Funcas, la inflación podría superar el 3% hasta verano, aunque esperan que descienda de nuevo al 2,5% a fin de año si el conflicto dura menos de tres meses.