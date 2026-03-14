A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, celebra su triunfo en Indian Wells ante Casper Ruud. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los enfrentamientos decisivos en el cuadro masculino del Masters 1000 ATP de Indian Wells ya tienen horario confirmado para la edición de 2026. El torneo californiano ha fijado para este sábado 14 de marzo las semifinales que reunirán, por un lado, a los tenistas Jannik Sinner y Alexander Zverev, y, por otro, a Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, repitiendo así un clásico reciente del circuito.

El duelo entre Sinner y Zverev abrirá la jornada semifinal, seguido a continuación por el esperado choque entre el español y el ruso para definir a los finalistas del domingo. El tenista murciano llega a esta ronda tras una victoria frente al británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-4, extendiendo así su racha a 16 partidos ganados este inicio de temporada y manteniéndose invicto en 2026.

El primer turno de semifinales tendrá lugar no antes de las 21:30 horas en España y enfrentará al alemán Alexander Zverev y al italiano Jannik Sinner. En lo que será su undécimo duelo particular, Sinner domina el enfrentamiento directo por 6-4, habiendo sumado cinco victorias consecutivas contra el germano, con un balance de 11-2 en sets.

Por su parte, el duelo entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se celebrará a continuación. La final del torneo está prevista para el domingo a las dos de la tarde en horario local, lo que corresponde a las diez de la noche en horario peninsular español.

Alcaraz y Medvedev, un duelo recurrente en Indian Wells

La organización de Indian Wells mantiene el formato habitual, situando la semifinal entre Alcaraz y Medvedev en el turno nocturno. Será la tercera vez en cuatro años que ambos se cruzan en estas pistas, un duelo convertido ya en referencia dentro del torneo.

El balance histórico favorece claramente al tenista murciano, que ha superado a Medvedev en seis de sus ocho enfrentamientos, incluidos los dos duelos más recientes disputados en Indian Wells, donde Alcaraz se impuso en la final de 2023 por 6-2 y 6-2, y repitió triunfo en la final de 2024 por 7-6 y 6-1.

El último partido entre ambos se remonta a las semifinales del torneo de Pekín 2024, que también cayó del lado de Alcaraz con parciales de 7-5 y 6-3. Medvedev, que aún no ha cedido un solo set en Indian Wells 2026, afronta esta semifinal tras eliminar en cuartos a Jack Draper. En caso de vencer a Alcaraz, el tenista ruso regresaría a la lista de los diez mejores jugadores del mundo tras caer al undécimo puesto.

Alcaraz disputando un punto en el torneo (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Carlos Alcaraz ha llegado por quinta vez consecutiva a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, mientras que Daniil Medvedev suma ya cuatro presencias consecutivas en esta ronda. El enfrentamiento directo entre ambos es uno de los más destacados del circuito actual, con un balance de 6-2 favorable al murciano y un parcial de 4-0 en los últimos compromisos.

En el caso de superar a Medvedev, Alcaraz accedería a una nueva final en Indian Wells, donde podría cruzarse con el vencedor del Sinner-Zverev. El italiano, segundo cabeza de serie y número dos del mundo, parte como favorito frente a Zverev tras una temporada consistente, aunque el tenista alemán llega en plena forma tras eliminar a rivales de entidad en el torneo.

A qué hora y dónde ver

En lo que respecta a la cobertura, los partidos de Indian Wells 2026 pueden seguirse en España a través de los canales de la plataforma Movistar, tanto en Movistar Plus+ como en el canal Deportes por M+. Además, la opción de streaming está disponible para los abonados de TennisTV.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, correspondiente a la segunda semifinal masculina de Indian Wells 2026, ha sido programado para las 23:00 horas en horario peninsular español, después del enfrentamiento previo entre Sinner y Zverev fijado a las 21:30.